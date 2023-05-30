Об этом говорится в правительственном бюллетене, опубликованном в понедельник, 29 мая.

Иммунитет распространяется на встречу министров иностранных дел стран блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Они соберутся в Кейптауне с 1 по 2 июня. Это также касается саммита глав государств БРИКС, который запланирован на 22-24 августа, говорится в официальном сообщении Департамента международных отношений и сотрудничества.

В саммите, возможно, примет участие президент России Владимир Путин, объявленный в розыск Международным уголовным судом (МУС) в Гааге по обвинениям, связанным с войной России против Украины.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы проводим для всех международных конференций и саммитов, организуемых в Южной Африке, вне зависимости от уровня участия", - цитирует агентство Bloomberg заявление представителя департамента во вторник, 30 мая. "Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты мероприятия и его участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".

В заявлении отмечается, отмечает Bloomberg, что предоставление иммунитета встречам БРИКС не отменяет "никакого ордера, который мог быть выдан любым международным трибуналом по отношению к любому участнику конференции". Из этого следует, что если участник встречи, разыскиваемый МВД, приедет в страну не как участник международных саммитов, то ЮАР, подписавшая Римский статут, которым был учрежден Международный уголовный суд, обязана арестовать его.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.