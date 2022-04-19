Иммиграционные службы США задержали более 5 тыс. мигрантов из Украины в марте
По состоянию на 18 апреля таможня и пограничная служба США сообщили, что задержали 5071 украинца на сухопутных, морских и воздушных границах США в прошлом месяце
Об этом пишет Fox News.
По данным издания, эта цифра превышает количество задержанных мигрантов в феврале. Тогда арестовали около 1146 человек. Иммиграционные службы США задержали большинство украинцев на границе США и Мексики. Данные свидетельствуют, что всего на юго-западной границе остановили 3274 украинских граждан.
В понедельник, 18 апреля, Министерство внутренней безопасности объявило, что администрация Байдена продлевает временный защищенный статус для украинцев еще на 18 месяцев. Это назначение позволит украинцам, имеющим право оставаться в США и найти работу.
По данным ООН, более 4,9 миллионов человек выехали из Украины с начала полномасштабной войны 24 февраля. Большинство украинцев искали убежища в соседних странах, включая Польшу, Румынию, Венгрию и Молдову. Подавляющее большинство, почти 2,8 миллиона украинских беженцев, искали убежища в Польше.
- Напомним, на 16 апреля в США из Мексики начали прибывать несовершеннолетние украинцы без сопровождения.
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