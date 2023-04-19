Имитировал казнь, грабил и пытал херсонца: сотрудника ФСБ разоблачили на военных преступлениях
Сотрудника российской ФСБ, который жестоко обращался с гражданскими, грабил и пытал мирного жителя Херсона, идентифицировали правоохранители
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сотруднику управления департамента оперативной информации ФСБ РФ заочно уведомлено о подозрении в отдании приказа о жестоком обращении с гражданским населением, совершении других нарушений законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что россиянин в марте 2022 года во время временной оккупации Херсона вместе с другими военными проник в дом местного жителя. Злоумышленники произвели незаконный обыск и отобрали материальные ценности у хозяев.
После этого угрожали семье расправой и физическим насилием. А мужчину вывезли в захваченное здание в центре города, где потерпевшего избивали, имитировали убийство, стреляя около головы, психологически давили, чтобы склонить к сотрудничеству.
- Офис генпрокурора в сотрудничестве с СБУ сообщил о подозрении руководителю Росавиации, способствовавшему транспортировке гражданскими самолетами армии РФ к границам с Украиной.
- При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора осуществляется досудебное расследование в отношении экс-президента АО "Мотор Сич", подозреваемого в коллаборационной деятельности и пособничестве РФ.
- Подполковнику, двум сержантам и рядовому 64-й мотострелковой бригады выдвинули обвинения в жестоком обращении с гражданским населением. В марте 2022 года они пытали мирных жителей Бучи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное