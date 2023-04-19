Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сотруднику управления департамента оперативной информации ФСБ РФ заочно уведомлено о подозрении в отдании приказа о жестоком обращении с гражданским населением, совершении других нарушений законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что россиянин в марте 2022 года во время временной оккупации Херсона вместе с другими военными проник в дом местного жителя. Злоумышленники произвели незаконный обыск и отобрали материальные ценности у хозяев.

После этого угрожали семье расправой и физическим насилием. А мужчину вывезли в захваченное здание в центре города, где потерпевшего избивали, имитировали убийство, стреляя около головы, психологически давили, чтобы склонить к сотрудничеству.