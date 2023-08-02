Имитация смысла:

А давайте шрифтом "Жигулевское" напишем "Украинское"?

А давайте на автомат с газировкой наклеим сине-желтые наклейки?

А давайте Ильичу доклеим усы и будет Кобзарь?

А давайте Щорсу сменим табличку на Петлюра?

Сколько таких "а давайте" было и еще будет… Только от этого украинского больше не становится. Простыми методами сложные трудности не решаются.

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Что такое Женщина С Мечом? Это идеологический маркер. Идеология не только лишь в гербе СССР на щите. Она в гигантомании, в "перекличке" подходов со Сталинградом, в чертах лица, в архитектурном решении, в планировании всего комплекса, в истории и целях создания комплекса. В памяти (кто видел, как Брежнев приезжал открывать комплекс? Я видел) о том, кто открывал (политически освятил этот ансамбль).

Как ни танцуй гопак вокруг, комплекс не наполнится украинскими смыслами. Так как передавали смысл в СССР, в Украине смысл обороны, защиты, героизма нужно визуализировать иначе.

Так что, значит, не нужно было спиливать имперскую символику? А ее исчезновение по большому счету ничего не меняет. А вот появление трезубца на советской монументалистике будет откровенным извращением. Лучше было бы перечеркнуть крест-накрест этот герб и начать процесс переосмысления всего комплекса.

Не только Баба_С_Мечом лишняя. Барельефы матросов, партизан и красноармейцев – лишние. Пятиугольные звезды и такая форма вечного огня – лишние. Выставка советского железа, упоминания об оккупационной войне СССР в Афганистане – излишне.

Есть ли деньги сейчас разобрать Женщину С Мечом? Скорее всего, нет. Стоит ли это планировать – безусловно, да. Но демонтаж должен быть исключительно в рамках переосмысления всей территории музея. Комплексно, всех помещений, которые есть и появятся.

Мемориально-музейный комплекс в честь войны за независимость — это главный музей страны. В этом комплексе все должно быть выверено до миллиметра. Там не может быть ни одной случайной буквы, кирпичика или складки мрамора. Большая концентрация смыслов может быть только в Национальном Пантеоне. Представьте уровень профессиональности и ответственности, какие должны быть у причастных!

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Есть ли он у людей, которые лишь пару лет назад транслировали "какаяразницу"? Ощущают ли они глубины украинскости, героику и трагедию исторических пластов, значимость личностей, символику в ее разных проявлениях… Можно ли такую задачу доверить тем, кто угробил УКФ, уничтожил Довженко-центр и продвигает эстетику "паворознюков-незабудок"?

Но не следует просто взять и отложить все на потом. Нет. Сейчас, когда страна сражается за идентичность и государственность, самое время зайти в широкую дискуссию о формате музея, в переосмыслении, в изучении опыта (!) лучших музеев и архитектурных решений, в спокойный разнопрофессиональный диалог.

Сначала проговорить, протестовать, а затем действовать. Без спешки. С осознанием, что действие не для "быстро-скоро-для пиара", это во веки веков.

А вот в горшок из-под яда (или дерьма?) лучше мед не наливать.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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