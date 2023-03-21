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OPINION

Имитация силы. "Дерзкий в подворотне" - любимая игра Путина

Сергей Фурса
21 мартa, 2023 вторник
10:05
Мнение Сергей Фурса

Единственная мысль – имитация нормальности. Имитация ситуации, где ничего не происходит. Все идет по плану. А дефицит бюджета – не смотрите туда

Путин впервые через год встретился с бизнесом. Чтобы что? Вот они собрали в один зал кучу миллионеров и миллиардеров и все, что оттуда вышло и о чем все говорят – это фраза Путина о репе. Все. Остальное — пустота? Ну, то есть можно представить, конечно, что Путин таким образом говорит, что ничего, что есть санкции на нефть, ничего, что потеряли рынок газа Европы, ведь у нас есть "репа". И будем эту "репу" продавать. На Западе нечего есть. Скоро организуем РепаПром, 51% акций которого запишем на бабушку Кабаевой и будем экспортировать.

Ради чего? Единственная мысль – имитация нормальности. Имитация ситуации, где ничего не происходит. Все идет по плану. А дефицит бюджета – не смотрите туда. Вон, в Европе нечего есть.

Россияне сбили американский беспилотник. Целые два самолета Су поливали его топливом (ну а что, продавать уже некуда, можно выливать в море), пока не зацепили пропеллер из-за своей рукожопости и сбили. И чтоб что?

Имитация силы. "Дерзкий в подворотне" - любимая игра Путина. Он знает, что никто ничего не будет делать из-за такого инцидента, никто не будет эскалировать из-за беспилотника, а значит можно всем показать, что ты страшен, силен и ничего не боишься. И нашел, где ударить это коварное НАТО. И показывать всем, что ты будто потопил у Крыма авианосец. Как Моська, лающая на слона. А потом хвастается, как она сильна и страшна. Ведь все видели, что она лаяла, и ей за это ничего не было.

Путин знает, что никто ничего не будет делать из-за такого инцидента, никто не будет эскалировать из-за беспилотника, а значит можно всем показать, что ты страшен, силен и ничего не боишься. И нашел, где ударить это коварное НАТО. И показывать всем, что ты будто потопил возле Крыма авианосец

Россия – страна неизменной имитации. Страна, которая имитирует величие, путая его с обширной территорией. Страна, имитирующая стабильность, путая его со скатыванием в маразм. Страна, имитирующая борьбу за свободу, путая это с фашизмом.

Но работает ли имитация?

Вот, кстати, работает. Как с российским обществом, так и, например, с Глобальным Югом. Так и с некоторыми чувствительными к российской пропаганде гражданами стран ЕС, которые уверены, что цены в магазине растут из-за санкций, а не из-за напечатанных триллионов долларов и евро.

Российское общество ведет себя как бюргеры из Мюнхена где-то в 1938 году. "А что война? Война это плохо, но ведь у нас нет выбора. Если бы не мы, то эти рептилоиды напали бы на нас первыми. Да и эти украинцы (евреи) просто получают, что заслужили. А так, будем немного беднее, но жизнь продолжается, война – это нормально, так всегда жило человечество". Они реально "хавают" эту историю, скрываясь за официальной пропагандой, за "Все идет по плану" от безумия.

Россия – страна неизменной имитации. Страна, которая эмитирует величие, путая его с обширной территорией. Страна, имитирующая стабильность, путая его со скатыванием в маразм. Страна, имитирующая борьбу за свободу, путая это с фашизмом

Мировой Юг верит в российскую силу. Вот в Индии убеждены, что Россия во время войны стала только сильнее. Да что там Индия – вот украинцы соревнуются друг с другом в том, кто придумает более унизительное прозвище для НАТО, которое почему-то не начинает Третью Мировую из-за беспилотника.

А значит, Путин будет продолжать. Будто ничего не происходит. Игнорируя реальность, потому что ему позволяют игнорировать. Как экономика в преддверии кризиса. Когда все делают вид, что ничего не происходит. Даже если все сигналы говорят, что праздник не может продолжаться вечно. Но ведь никто не придет и не скажет банкиру из Кремниевой долины, что нужно думать о рисках в тот момент, когда все думают о доходах.

А значит, никто не остановит Путина на его пути самоуничтожения. И он сам запустил этот процесс. И можем только надеяться, что страх перед ним будет настолько силен, что он вместе с собой уничтожит и Россию, и никто не решится на мятеж, чтобы развернуть корабль.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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