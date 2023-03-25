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OPINION

Имитация и громкие заявления доминируют в нашей государственной политике

25 мартa, 2023 суббота
08:08
Мнение

На заседании Европейского совета Зеленский назвал пять причин затягивания войны и отдаления мира

Понимаю, что сейчас под этим сообщением появятся хейтеры и начнут вопить и ругаться, но это не изменит фактаж и не поможет Украине. Пусть хоть кто-нибудь покажет мне в тексте хоть слово лжи. Этого нет. Так что читайте и думайте. Я изложил всю аналитику.

На заседании Европейского совета Зеленский назвал пять причин затягивания войны и отдаления мира.

1. Промедление со снабжением дальнобойных ракет для Украины, что, по словам Зеленского, не позволяет Украине отвергнуть позиции оккупантов, в частности, от Херсона, Запорожья и других городов, постоянно обстреливаемых российскими дальнобойными ракетами.

2. Промедление в передаче современных самолетов.

3. Затягивание с новыми санкционными пакетами Европы.

4. Промедление с реализацией украинской формулы мира и организацией "саммита мира".

5. Затягивание с интеграцией Украины в Европейский Союз.

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Во-первых, претензии нужно выдвигать себе. К сожалению, мы сами показали миру, что можно так делать и практиковать такие подходы. Не помните? Ок, я напомню.

Зеленскому было бы неплохо припомнить, при ком в Украине было остановлено производство дальнобойного оружия и разработка нового оружия

Зеленскому было бы неплохо вспомнить, при ком в Украине было остановлено производство дальнобойного оружия и разработка нового оружия. Ему нужно вспомнить, как его министр обороны Таран, которого он подал для назначения в Верховную Раду, провалил госзаказ ракет и откровенно саботировал закупку снарядов всех калибров. Таран был министром с 4 марта 2020 по 3 ноября 2021 года и сорвал выполнение Гособоронзаказа 2020-го и 2021-го годов. Так, в 2020 году Минобороны не использовало более 10 миллиардов гривен государственных гарантий на закупку вооружения, и эти деньги Минфин в конце года передал на... Большое строительство. Именно благодаря его действиям мы остались без снарядов и дальнобойного оружия в начале войны. Именно Таран принял приказ №330, где приравнял открытие огня по российским войскам к административному правонарушению, и этот приказ был отменен только после публичного скандала. За это 4 мая 2022 года, во время войны, он был назначен послом в Словению.

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2. Согласно заявлениям представителей ВВС Украины, для обеспечения охраны воздушного пространства Украины "необходимы до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется". По оценке экспертов, пять бригад тактической авиации насчитывают до 200 самолетов. Решение о поставках Киеву боевых самолетов в странах Запада уже принято, считают большинство военных аналитиков. В настоящее время стоит вопрос только о том, какие именно самолеты будут предоставлены ВСУ. Нам хочется, чтобы это были F-16, но это может быть и A-10 Thunderbolt II. А может, и оба типа. Тем более что уже идет подготовка украинских пилотов и наземного персонала. Вопрос только о местах базирования и обслуживания самолетов. А этим должна заниматься именно Украина. Наши партнеры могут и передадут нам самолеты, но кто сейчас будет летать, кто и как будет обслуживать и где им садиться и взлетать? Так что на это нужно время, и это Зеленский знает. Или нет?

Наши партнеры могут и передадут нам самолеты, но кто сейчас будет летать, кто и как будет обслуживать и где им садиться и взлетать? Так что на это нужно время, и это Зеленский знает. Или нет?

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3. Санкции... Напомнить, кто и когда возобновил импорт из Московии электроэнергии, а когда весь мир наложил санкции на Лукашенко, кто, несмотря на санкции и требования наших западных партнеров прекратить сотрудничество с диктаторским режимом, и дальше импортировал из Беларуси электроэнергию, нефтепродукты и белорусские битуминозные смеси для Большого строительства? К моему большому сожалению, многие сегодня думают так же как руководство Украины еще в феврале 2022 года. Именно поэтому мир до сих пор не перерезал окончательно все связи с Россией и не налагает санкции, например, на российские бриллианты. Мы сегодня пожинаем то, что раньше посеяла власть. Да, это теперь нас волнует и раздражает, но как говорила Украина тогда? Давить нам надо и дальше, но не надо забывать, что мы делали сами раньше.

Мы сегодня пожинаем то, что посеяла власть раньше

4. "Саммит мира" не решит вопрос и не закончит войну. И это нужно честно признать. Войну с Россией можно окончить только военным путем. Других вариантов нет. Лично меня раздражает, когда разные западные бывшие высокопоставленные чиновники начинают старую песню о том, что нужно Путину дать хоть что-то, и, например, забыть о Крыме. Раздражает до ярости. Но не наши власти рассказывали, что нужно перестать стрелять и что с Путиным можно договориться. К примеру, в Париже 2019 года. Так и это нам возвращается, но в другой обертке. Формула мира может работать, когда все стороны ее реализуют. Россия ничего не будет делать. Оккупанты никуда не пойдут из-за "жеста доброй воли". Только сила и потери могут заставить России убраться с территории Украины. Со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс. Но давить надо. Здесь я согласен с президентом Украины. И вообще сегодня Запад сам не очень понимает, что делать с дикарской Россией, поэтому главная стратегия — это не дать возможность выиграть России и проиграть Украине.

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5. Заявление Зеленского о каком-то промедлении с интеграцией Украины в Европейский Союз выглядит очень странно, потому что это претензия к самому себе. Когда он считает, что Украина все сделала, то напоминает первоклассника, который написал диктант и сам себе поставил высший балл, а потом не понимает, почему ему влепили двойку, указывая на кучу ошибок в диктанте. Ему не удастся выпросить прием в ЕС без выполнения условий. Имитация не срабатывала и не сработает. 27.06.2014 Украина подписала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Настоящее Соглашение содержит множество дополнений и приложений, в которых перечислено все, что нам нужно сделать, чтобы Украина соответствовала всем стандартам ЕС. Само Соглашение – это 160 страниц, а вот приложения… И все это нужно законодательно утвердить. А отдельная претензия к Украине – это системная коррупция. Ну, не нужна Европе страна, в которой во время войны покупают яйца по 17 гривен за штуку, яблоки по 52 гривны за килограмм, турецкие бронежилеты по 1000 долларов за штуку или полевые фляги в 12 раз дороже, чем они стоят. Кстати, это уже бизнес на крови или нет? Но пока с коррупцией не борются, а ее терпят, но пока у нас коррумпированная судебная система, то путь в ЕС нам закрыт. К себе все претензии, только к себе.

Заявление Зеленского о каком-то промедлении с интеграцией Украины в Европейский Союз выглядит очень странно, потому что это претензия к самому себе. Когда он считает, что Украина все сделала, то напоминает первоклассника, который написал диктант и сам себе поставил высший балл, а потом не понимает, почему ему влепили двойку, указывая на кучу ошибок в диктанте.

Я изложил эту пространную аналитику, чтобы побудить вас задуматься над происходящим сегодня в стране, и над тем, куда мы идем. А также показать главное — к сожалению, сегодня у нас и дальше имитация и громкие заявления доминируют в государственной политике. Но это не конструктивно и бесперспективно. И это не приближает нас к Победе, в которую я верю. Моя вера основывается на понимании, что у нас есть ВСУ и Генштаб с Залужным. Они победят. И им нужно помогать на всех уровнях. И вот это главная задача власти и народа. А кто и как справляется со своей задачей, оценивайте самостоятельно. Информацию к размышлению я вам предоставил.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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