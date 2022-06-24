Имитация бурной деятельности советников президента – осознанная, эти люди понимают, что ни за что не отвечают, – политолог Магда

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Где определены должностные обязанности советника, кроме распоряжения руководителя Офиса Президента? Какой он конкурс проходил? Его судьба на кончике чернильной или шариковой ручки подписывающего распоряжения человека. Таких советников, которые будут рассказывать обо всем, можно нащелкать как на конвейере. Они создают иллюзию того, что власть может на все среагировать и все может решить", – отметил он.



Магда добавил, что представители власти, в том числе советники ОП, должны иметь объединенную позицию по комментированию тех или иных событий.



"У нас в стране вместо власти советов, которые в СССР строили 70 лет, теперь власть советников. Думаю, эта имитация бурной деятельности вполне осознана, потому что эти люди ни за что не отвечают. Почему у нас в эфире "UA Вместе" военные события "Игра с хорошими россиянами": я не понимаю, почему официальный спикер Офиса Президента может сначала проводить брифинг, а через час - "фейгинить по" полной программе". Я всегда выступал за создание единого голоса. Где в нашей власти единственный голос?", - подчеркнул Магда.

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