Порошенко подчеркнул, что Путина и его муртадов ничего не спасет от международного суда.

"Я не ожидал Бучи, я не верил, что это возможно. Я не ожидал Мариуполя, я точно не ожидал того, что делалось по всей стране. Сейчас, когда я был в Изюме, когда я был в Балаклее, меня это уже не удивило "А тогда это для меня было шоком. Я думаю, что большое количество западных лидеров не ожидало этого от российских варваров. И это не только Путин и его криминальное окружение. Это буряты, чеченцы, россияне, которые насиловали и убивали невинных гражданских жертв", – констатирует Порошенко.

"Последствием этого является очень важное и знаковое решение лидеров стран Великой Семки. Судьбоносное заявление о том, что весь мир, все великие государства начали работу над созданием великого трибунала над российскими извергами. Отдельно отмечается, что Путин должен ответить за эти преступления. Имитация безумия в стиле Дмитрия Медведева его не спасет от ответственности. Но должны ответить и те, кто является исполнителями этого преступления", – отмечает пятый президент.

Порошенко также отметил, что Путина нельзя бояться, но не стоит и пренебрегать военной мощью государства-агрессора.

"Не только Путина не бойтесь, но и Россию не бойтесь. Но я хотел бы особо подчеркнуть, что не надо пренебрежительно относиться к военной мощи России. Прекратите разговоры о том, что российские войска – это необученные "чмобики", которым очень легко начистить морду. "Это не так, это сильная, вооруженная, жестокая армия. И тем героичнее подвиг украинских солдат. Мы отличаемся от них, мы отличаемся нашей мотивацией, потому что мы защищаем свой народ, свою землю и весь мир. А они не знают, что они" здесь делают отравленные российской пропагандой", – отмечает Порошенко.