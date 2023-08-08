Данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации "Барометр свободы слова" были опубликованы на сайте ИМИ.

Среди преступлений против медиа, совершенных Россией, – ранение журналистов и юридическое давление на медийщиков.

В то же время, ИМИ зафиксировал еще семь нарушений свободы слова, за которые ответственны граждане Украины. Речь идет о случаях избиения, угроз, цензуры и косвенного давления на журналистов и медиа.

Эти случаи зафиксировали в Ривне, Сумах, Киеве, Черкассах, а также в Одесской и Полтавской областях.

В Сумах ИМИ зафиксировал два случая угроз, которые касались местного издания Цукр. Неизвестные угрожали уничтожением редакции после публикации материала о жизни местного ЛГБТ+-сообщества в телеграм-канале "Сумы: Главное". В сообщении телеграм-канала был указан фактический адрес редакции.

Полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста".

Во второй раз этому же изданию угрожали убийством коллектива. В сообщении в том же телеграм-канале неизвестные обнародовали фото сотрудников "Цукра" с фамилиями, подписав его "Враги народа. Расстрельный список 2024 года".

В Одесской области, в городе Ананьев неизвестные избили главного редактора газеты "Известия Ананьевщины" Владимира Седова. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью, в том числе с расследованиями о коррупции местных властей. В результате нападения у журналиста травмированы пальцы руки и диагностировано сотрясение мозга. Полиция начала расследование нападения по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Ранения в июле получили трое журналистов украинских и иностранных СМИ

Контузию на фронте получила журналистка ТСН Юлия Кириенко в зоне боевых действий Донецкой области, где снимала материал об украинских защитниках. Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил осколочное ранение 22 июля во время обстрела города Дружковка Донецкой области российскими кассетными боеприпасами. Съемочная группа DW попала под российские обстрелы во время съемки тренировок украинских военных на полигоне возле Дружковки.

Также ранение получил журналист французского информационного агентства AFP Дилан Коллинз. Это произошло 24 июля в результате атаки беспилотника вблизи Бахмута Донецкой области. Все журналисты в это время вели профессиональную деятельность и делали сюжеты об украинских военных.

В июле на фронте погибли три медийщика, которые стали на защиту Украины

Среди погибших:

Константин Гнитецкий – военнослужащий и бывший видеограф филиала Суспильного в Ривне, погиб 16 июля при обстреле позиций российскими войсками возле населенного пункта Диброва в Луганской области.

Дмитрий Рыбаков – военный, журналист и историк, погиб на Запорожском направлении 18 июля. До войны работал редактором и медиаконсультантом в изданиях Chas.News, Forbes Украина, LB, Украинская правда.

Максим Шварцман - военный, фотокорреспондент, видеооператор черновицкого информационного агентства "А.С.С.", погиб в Донецкой области 15 июля.

В целом, по данным ИМИ, в результате российской вооруженной агрессии против Украины погибли 66 медийщиков, 10 из них – во время выполнения профессиональной журналистской деятельности.