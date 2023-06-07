Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Для Австралии передача этих машин, сейчас речь идет о 41 единице, это крайне важно, это огромное количество машин, которые может передать одна страна только с согласия на реэкспорт от США. F/A-18 Hornet являются палубными машинами. Они по возможностям, по боевой эффективности лучше F-16. Более того, эта машина была создана для условий крайне жесткой эксплуатации для палубной авиации. Несмотря на то, что эти машины были произведены в конце 80-х - они проходили постоянную модернизацию", - сказал Катков.

По мнению эксперта, этот истребитель может выполнять все поставленные боевые задачи.

Там есть интегрированные ракеты AIM-120 AMRAAM, стоит современная цифровая радиолокационная станция. Они могут наносить удары крылатыми ракетами JASSM, использовать противокорабельные ракеты Harpoon, высокоточные бомбы. Эти машины уже выведены из эксплуатации - они находятся на хранении. Австралия планировала их или продать частной компании, или поставить в музеи и распилить", - подытожил он.