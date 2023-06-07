Имеющийся в Австралии истребитель F/A-18 Hornet по возможностям лучше F-16, - главред Defense Express Катков
F/A-18 Hornet являются палубными машинами. Они по боевой эффективности лучше F-16. Этот истребитель уже может выполнять все поставленные боевые задачи
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Для Австралии передача этих машин, сейчас речь идет о 41 единице, это крайне важно, это огромное количество машин, которые может передать одна страна только с согласия на реэкспорт от США. F/A-18 Hornet являются палубными машинами. Они по возможностям, по боевой эффективности лучше F-16. Более того, эта машина была создана для условий крайне жесткой эксплуатации для палубной авиации. Несмотря на то, что эти машины были произведены в конце 80-х - они проходили постоянную модернизацию", - сказал Катков.
По мнению эксперта, этот истребитель может выполнять все поставленные боевые задачи.
Там есть интегрированные ракеты AIM-120 AMRAAM, стоит современная цифровая радиолокационная станция. Они могут наносить удары крылатыми ракетами JASSM, использовать противокорабельные ракеты Harpoon, высокоточные бомбы. Эти машины уже выведены из эксплуатации - они находятся на хранении. Австралия планировала их или продать частной компании, или поставить в музеи и распилить", - подытожил он.
- По данным СМИ, США, Австралия и Украина обсуждают возможность передачи ВСУ 41 самолета F/A-18 Королевских ВВС Австралии, подлежащих списанию.
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