Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"От Лукашенко мы часто слышали заявления, что он будет с Россией в любом случае. Из Беларуси в последнее время вывозят большое количество боеприпасов, ствольной артиллерии, также танки на территорию России, чтобы россияне это все использовали в войне против Украины. Но когда готовишься к нападению, то не отдаешь свою технику и боеприпасы. И второй очень важный аспект – наличие необходимого количества личного состава, подразделений на территории Беларуси", - пояснил военный эксперт.



Александр Коваленко отметил присутствие российских войск на территории Беларуси. Известно, что это расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400, РЭП, РЛС, ЗРК "Панцирь-С1", также персонал обслуживания этих всех комплексов, то есть это не штурмовые. подразделения, а, условно говоря, подразделения тыла.



"Поэтому, когда на территорию Беларуси будут заезжать передовые подразделения штурмового характера, то тогда можем говорить, что ведется подготовка для начала полномасштабного вторжения на северный плацдарм. Но на сегодняшний день есть только угрозы из уст Лукашенко, а налицо эта угроза состоит из шести батальонно- тактических групп со стороны Беларуси, которые расположены вдоль границы, даже не в одной локации. А этого критически недостаточно, чтобы так угрожать", - подытожил Коваленко.

10 октября ОК "Север" сообщило, что наступательные действия и прорывы границы со стороны Беларуси и России не зафиксированы

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Лукашенко пока не принял окончательного решения о вступлении Беларуси в войну против Украины

Кроме того, на границе с Беларусью подразделения МВД строят и укрепляют фортификационные сооружения, наращивают огневую поддержку и укрепляют линии обороны.

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