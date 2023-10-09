"Имеющаяся информация очень четкая": Зеленский заявил о заинтересованности РФ в войне на Ближнем Востоке

Об этом он сказал в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что провел совещание с руководителями ГУР и внешней разведки, а также нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него.

"Это имеет принципиальное значение для нас – не только для Украины, а для всей Европы", – добавил президент.

Глава государства отметил, что РФ заинтересована в войне на Ближнем Востоке, поскольку это ослабляет мировое единство и добавляет расколы и противоречия.

"По имеющейся информации - очень четкой - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем мир её сейчас воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать", - говорит он.

Зеленский отметил, что уже готовятся ответные шаги.