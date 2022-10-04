Об этом Евгений Нищук рассказал в интервью "Цензор.Нет".

В начале войны Нищук занимался аэроразведкой в Киевской области. Он рассказал, с какими ужасными историями гражданских столкнулся там.

"Девушки бегут. Мы их забираем, потому что идет обстрел, в том числе и снайперский. Они падают на колени – не от усталости, а от того, что уже перебежали опасную зону – и у них не попали. Мы спрашиваем их, откуда они, что с ними произошло: "Не спрашивайте, - отвечает одна. - Мою подругу убили". "А мою знакомую изнасиловали..." - говорит вторая... Когда мы в первые же дни после освобождения Киевщины поехали по селам и городкам, разговаривали с людьми, которые пережили ужасы в Буче, Бородянке, Катюжанке, Макарове... Видели помещение, где издевались над людьми… Это просто немыслимо, как такое может быть в ХХІ веке", - поделился актер театра.

Он считает, что на Юге оккупанты делают то же, ведь звереют, видя, что "у них ничего не получается".

"В первые же дни в Бородянке и в других городках они смотрели, как люди их принимают, как относятся к их появлению. И когда впоследствии почувствовали неприятие, увидели, что никто не приносит им хлеб-соль, начавшееся партизанское движение и месть, что люди любым способом демонстрируют: здесь их не ждали, никого не нужно освобождать, мы независимая самодостаточная страна, независимо от того, кто на каком языке разговаривает и в какую церковь ходит. Это их доводит до бешенства", - рассказал Нищук.

Он добавил, что даже знает о фактах пыток в Херсонской области.

"Имею сигналы от людей, которые на оккупированных территориях: они подвергаются большим пыткам, преследованиям. Враги делают это без разбора, потому что видят, что ситуация на Херсонщине приближается к той, которая была на Киевщине. Рано или поздно, но враг отойдет. И что он оставит по себе... Надо быть психологически готовым к этому. Потому что, боюсь, мы снова увидим факты убийств, зверств, изнасилований, пыток и всего прочего. Как сейчас видим на освобожденной от оккупантов Харьковщине в Изюме, Балаклее", - поделился воин.