В польском языке слово "гонор" означает "честь", "достоинство". В украинских словарях оно трактуется как нечто чванливое и мерзкое, хотя устаревшая форма и дальше означает то же, что и поныне в польском.

Интересно, почему произошли такие метаморфозы? Как, к слову, и с другим немалым количествам понятий, которые просто кто-то когда-то подменил, исказил...

Можно жить и без гонора.

Мало ли такого? Целое море.

Море тех, кто гонор трактует, как раздутое эго, а истинной сущности гонора даже не знает. Не может осознать, что же такое.

А гонор, — это когда ты предпочитаешь отступить (отпустить), сдержать язык и то, что просится на него, нежели позволить себе упасть лицом так, что потом себя же и возненавидишь или возненавидишь того, на кого "излился". Гонор – это не позволить себе ответить больше того, что уже говорилось, потому что повторение только цементирует пренебрежение, злобность того, кому отвечаешь.

Гонор, когда ты предпочитаешь отступить (отпустить), сдержать язык и то, что просится на него, чем позволить себе упасть лицом так, что потом себя же и возненавидишь или возненавидишь того, на кого "излился". Гонор — это не позволить себе ответить более того, что уже говорилось, потому что повторение только цементирует пренебрежение, злобность того, кому отвечаешь

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Гонор — это взять на себя ярость, ненависть, бурю или грязь мести, когда отворачиваешься от попытки тебя попрать через самое твое существование в отличии и в поле досягаемости зрения и вибраций презирающей тебя, скупой на любовь личности. Той, что меряет любовь мерилом способности взять, но не дать (и здесь не о материальном, хотя и о материальном тоже).

Гонор — это не замечать кусающих взглядов и отвратительных намеков, когда тебя пытаются обвинить в собственной лжи, — быть тем, кем есть, не приводя никаких объяснений.

Гонор — это дать по морде, когда ударили ниже пояса, используя такой метод как последний аргумент, желательно только раз, но так, чтобы нападающему расхотелось пробовать еще такие гадкие штучки. Собственно это и является самым непривлекательным из остальных возможных, последним аргументом, если не имеющий гонора не унимается, а твое чувство собственного его (ее) только разжигает. Это предел, из-за которого не возвращаешься, если его пересек.

Гонор – это быть. Быть тем, кто ты есть, и не пытаться угодить, а только делать или говорить то, что считаешь долгом или ответственностью... потому что, собственно, ответственность — это едва ли не самая массивная составляющая гонора, на уровне с любовью и уважением прежде всего к самому себе

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Гонор — это когда улыбаешься проклятию и говоришь проклинающему: живи себе с этим, оно твое.

Гонор – это прямая осанка, когда тебя гнет к земле вес чужих попыток обесценить, за неимением собственного чутья гонора.

Гонор – это быть. Быть тем, кто ты есть, и не пытаться угодить, только делать или говорить то, что считаешь долгом, или ответственностью... потому что, собственно, ответственность — это едва ли не самая массивная составляющая гонора, на уровне с любовью и уважением прежде всего к самому себе.

Потому что с себя начинаешь.

В себе развиваешь.

Собой завершаешь.

А даруешь другому — если у него есть.

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Об авторе. Александра Федорив (литературный псевдоним — Адель Станиславская), писательница

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