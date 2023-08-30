Именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за $10 400

Об этом стало известно из лота на eBay .

Сам аукцион закончился 30 августа в 19:25. Это единственная в мире кукла-копия Харлан, которую компания Mattel изготовила в 2020 году.

Фото: Instagram Ольги Харлан

Деньги, вырученные с аукциона, пойдут в реабилитационную больницу BODRO в Нововолынске. Там идет реабилитация военных ВСУ, возвращающихся из зоны боевых действий. Фехтовальщица отмечает, что реабилитация – важная часть дальнейшей жизни воинов.

"Эта кукла Барби уникальна не только тем, что она единственная в мире, но и тем, что она является олицетворением девочки, которая в любое время и в любых условиях находит мотивацию выкладывааться самым лучшим образом, которая является примером для маленьких девочек стремиться к своим мечтам и добиваться своих целей", - комментирует Харлан.