Именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за $10 400
В среду, 30 августа, закончился аукцион, на котором именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали за $10 400 - деньги пойдут на реабилитацию украинских военных
Об этом стало известно из лота на eBay .
Сам аукцион закончился 30 августа в 19:25. Это единственная в мире кукла-копия Харлан, которую компания Mattel изготовила в 2020 году.
Фото: Instagram Ольги Харлан
Деньги, вырученные с аукциона, пойдут в реабилитационную больницу BODRO в Нововолынске. Там идет реабилитация военных ВСУ, возвращающихся из зоны боевых действий. Фехтовальщица отмечает, что реабилитация – важная часть дальнейшей жизни воинов.
"Эта кукла Барби уникальна не только тем, что она единственная в мире, но и тем, что она является олицетворением девочки, которая в любое время и в любых условиях находит мотивацию выкладывааться самым лучшим образом, которая является примером для маленьких девочек стремиться к своим мечтам и добиваться своих целей", - комментирует Харлан.
- 21 августа Харлан выставила на аукцион созданную в ее честь Барби, чтобы собрать деньги на реабилитацию военных. Начальная ставка составила 10 000 долларов.
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