Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за $10 400

Именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за $10 400

30 августа, 2023 среда
20:37
Спорт Ольга Харлан

В среду, 30 августа, закончился аукцион, на котором именную куклу Барби фехтовальщицы Ольги Харлан продали за $10 400 - деньги пойдут на реабилитацию украинских военных

Об этом стало известно из лота на eBay .

Сам аукцион закончился 30 августа в 19:25. Это единственная в мире кукла-копия Харлан, которую компания Mattel изготовила в 2020 году.

На фото: Ольга Харлан виставила на аукціон створену на її честь Барбі

Фото: Instagram Ольги Харлан

Деньги, вырученные с аукциона, пойдут в реабилитационную больницу BODRO в Нововолынске. Там идет реабилитация военных ВСУ, возвращающихся из зоны боевых действий. Фехтовальщица отмечает, что реабилитация – важная часть дальнейшей жизни воинов.

"Эта кукла Барби уникальна не только тем, что она единственная в мире, но и тем, что она является олицетворением девочки, которая в любое время и в любых условиях находит мотивацию выкладывааться самым лучшим образом, которая является примером для маленьких девочек стремиться к своим мечтам и добиваться своих целей", - комментирует Харлан.

  • 21 августа Харлан выставила на аукцион созданную в ее честь Барби, чтобы собрать деньги на реабилитацию военных. Начальная ставка составила 10 000 долларов.
Мир
Читайте также:
Російські військові
29 августа, 2023 вторник
Выплаты российским военным в несколько раз превышают среднюю зарплату населения РФ, - британская разведка
Гривня, 1000 гривень, гроші
29 августа, 2023 вторник
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
окупанти
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
21:50
Правительство Грузии не позволило президентке Зурабишвили посетить Украину и еще ряд стран
21:20
Обновлено
Застреленный полицейским в Днепре водитель-нарушитель был пьян, - СМИ
20:56
"Можем сделать больше": министр обороны Эстонии сказал, где найти боеприпасы для Украины
20:33
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Самая успешная атака дронов по РФ: россияне теряют собственные стратегические объекты. Колонка Сергея Згурца
20:19
Боррель предложил увеличить до 40 тыс. количество украинских военных, которых ЕС тренирует в этом году
20:02
деньги во время войны
Как сохранить деньги во время войны. Советы финансиста
19:33
Сергей Палкин
Гендиректор "Шахтера" заявил о катастрофе в украинском футболе
19:32
Проверка решений о непригодности к военной службе и привлечении гражданских медучреждений: Зеленский провел заседание СНБО по работе ВВК
19:14
ВСУ отразили атаки РФ в районе Старомайорского Донецкой области, - сводка Генштаба
19:00
Обзор
Победные новости 553-го дня войны: "хлопок" на аэродроме Пскова и горячий привет от СБУ оккупантам на Запорожье
19:00
Истребители МиГ-31: чем угрожает украинцам этот самолет и каковы его характеристики
18:37
OPINION
на фото: Алексей Белошицкий
Страна уважения к закону и порядку или страна беспредела
18:34
Россияне установили баржи для защиты Крымского моста: появились спутниковые снимки
18:31
Обновлено
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны. В МИД Украины оветили
18:29
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на новое пособие. Как получить
18:19
Обзор
Во Пскове уничтожены четыре самолета ИЛ-76: Еспресо разобралось, какие российские аэродромы подверглись "хлопку" во время войны
18:16
Украина договорилась с Норвегией о "транспортном безвизе"
18:08
Россия перебросила в Беларусь не менее 10 ОТРК "Искандер-М", - Гаюн
18:08
Игорь Клименко
"Серьезный прецедент": глава МВД прокомментировал применение оружия против нарушителя в Днепре
18:01
Эксклюзив
Николай Маломуж
Генерал Маломуж рассказал, какие перспективы ждут врага на юге
17:55
В Украине будут судить военных РФ, изнасиловавших девушку во время оккупации Харьковщины
17:46
ФСБ
Черногория отказала РФ в экстрадиции бывшего полковника ФСБ
17:29
Папу Римского внесли в базу "Миротворец": ЦПД опроверг новый фейк
17:25
Бельгия временно не будет предоставлять убежище одиноким мужчинам-беженцам
17:21
"Украина прозвучит во всех уголках планеты": на фестивале Burning Man представят уникальную скульптуру
17:11
Британские эксперты: ИИ в чат-ботах может стать орудием киберпреступников
17:09
Член горсовета Баден-Бадена, рисовавший свастику на украинских авто в Германии, подал в отставку
17:04
Фьюри унизительно высказался об Усике и Джошуа
17:04
OPINION
Министр раздора. Нужно ли критиковать Резникова?
16:59
МИД Литвы пригласил на разговор представителя Ватикана из-за заявления Папы Франциска о величии России
16:57
Эксклюзив
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
16:45
Шмыгаль обсудил с главой представительства ЕС запуск программы восстановления Украины и подготовку к зиме
16:44
Эксклюзив
Враг подрывается на своих же "сюрпризах": Гуменюк об оборонных линиях РФ на юге
16:36
Вывозил из Сумщины уникальные комплектующие: Украина национализировала активы подсанкционного российского сенатора госдумы Калашникова
16:27
Жара отступает, а дожди надвигаются: Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать осадков
16:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:23
"Металлист 1925" на 95% прекратит свое существование: заявление футбольного клуба
16:18
Тейлор Свифт стала первой певицей со 100 млн слушателей на Spotify в месяц
16:11
"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
16:09
Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине из-за российской агрессии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV