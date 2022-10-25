Об этом он сообщил на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в эфире телеканала Еспресо.

"Украина сейчас обеспечивает безопасность всей Европы. Поэтому именно Украина может гарантировать то, что РФ не распространит свои неправильные действия на территорию Европы. Мы являемся сейчас вашим соседом, мы обязательно отвоюем наши захваченные территории из-под российской оккупации. Мы выдержим и устоим под этими массовыми атаками и уничтожением украинской энергетической структуры", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что Украина после завершения войны с Россией сможет отработать все европейские инвестиции, ведь даже несмотря на обстрелы и уничтожение критической инфраструктуры российскими оккупантами, украинцы обеспечили продовольственную безопасность Европе.

"Вы видите, что Украина уже обеспечила продовольственную безопасность Европе, то есть мы сейчас видим, что наша сельскохозяйственная помощь, производство и экспорт продолжают функционировать. Мы действительно понимаем, насколько мощными были волны мигрантов. Да, мы понимаем, что геопозиция Украины очень важна, ведь это может дать мощное экономическое восстановление. Именно поэтому мы все понимаем, каким потенциалом может быть Украина для европейцев и украинцев в будущем. Украина может отработать инвестиции более чем на 100%. Но мы также понимаем, что мы должны остановить то, что делает Россия" , – добавил он.

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