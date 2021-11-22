"Именно то, о чем вы подумали": Аваков обнародовал фото с Гройсманом, Гордоном, Шустером и Комаровским

Соответствующее фото экспредседатель МВД опубликовал в Facebook .

На фото бывшие политики и телеведущие держат в руках топор, мечи и щит.

"Да-да, это именно то, о чем вы подумали", – подписал фото Аваков.

В комментариях к фотографии Авакова спросили, не подготовка ли это к "походу в Верховную Раду?". На что он ответит, что это "поход, но не туда".





Как отмечает BBC , фото сделано в Литве, где 19-20 ноября проходил форум "Будущее демократии". Ранее журналист Савик Шустер сообщал, что посетит это мероприятие.

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