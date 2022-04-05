"Именно так начиналась путинская цензура в медиа. Украина - не Россия": Шабунин об отключении от цифрового вещания Еспресо, Прямой и 5 канал

Об этом он написал в facebook .

"Отключение из цифрового вещания 5, Прямой и Еспресо - это прямо очень плохое решение Банковой. Именно так начиналась путинская цензура в медиа. Нельзя унижать Украину такими решениями. Очень хочу верить, что Зеленский это решение не санкционировал и это самодеятельность Ермака и ко" , – сообщил он.

По словам Шабунина, особенно плохо это решение выглядит на фоне, например, того, что правоохранительной системой Украины и дальше "рулит российский черт Татаров".

Татаров, который дал бежать Медведчуку и Портнову, а также сынуле призывного возраста последнего (свалил 28.03). Татаров, который от имени ОП пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха дерипаски (конкретно - МГЗ и Авали). И это еще далеко не все, что делает мразота Ермака прямо сейчас – во время войны. 5 канал, Прямой и Еспресо должны быть возвращены в эфир немедленно. Украина – не Россия", - подчеркнул он.

Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Еспресо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету.

Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры.



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