"Именно сейчас зависит, когда и как закончится эта война": Зеленский призвал лидеров JEF предоставить Украине больше вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский просит лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства предоставить Украине больше вооружения, ведь это изменит ход войны и приблизит победу
Об этом говорится в заявлении Зеленского на съезде лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).
"Именно сейчас и во многом именно от вас зависит, когда и как закончится эта война. И все очень конкретно. Чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах. Зима сейчас - это действительно решающее время.
Время, когда можно принять решения, результаты которых уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский обратился лично к лидерам. В частности, у премьер-министра Великобритании Риши Сунака украинский президент попросил увеличить поставки систем ПВО и помочь ускорить решение партнеров.
Премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стеру благодарит за зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
"Когда мы сможем полностью защитить украинское небо, это будет означать демонтаж последней большой российской возможности терроризировать Украину. Стопроцентный воздушный щит для Украины – это один из самых успешных шагов против российской агрессии. И этот шаг нужен именно сейчас", – подчеркнул Зеленский.
Украине сейчас необходимы современные и эффективные танки Leopard, об этом президент подчеркнул в обращении к госпоже министру обороны Нидерландов Кайсм Оллонгрен.
"Нет никакого объяснения тому, что Украина до сих пор не получила решения о предоставлении современных и эффективных танков, в частности "Леопардов". Это жизненно необходимо! Я прошу вас вместе с партнерами выйти на это решение, помочь нам. Я прошу продолжить наше сотрудничество по танкам советского образца, необходимые снаряды, а также комплексы "Гарпун" и другие артиллерийские системы", - подчеркнул украинский глава.
Также Зеленский обратился к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону по поводу самоходных артиллерийских установок Archer, зенитно-ракетных комплексов RBS-98 и самолетов Gripen.
К президенту Литвы Гитанасу Гитанасу, премьер-министрам Латвии Кришьянису Кариньшу и Эстонии Каи Каллас адресовал благодарности и предложения о продлении сотрудничества.
Кроме того, президент Украины обратился к вице-премьеру – министру обороны Дании Якобу Эллеман-Йенсену о самоходной артустановке CAESAR и к президенту Финляндии Саулю Нииностио, относительно важных для нашей страны средств радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам и комплексов MLRS.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.
- До конца года в Британии будет завершена подготовка около 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 года подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.
- 9 декабря сообщалось, что Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. Тогда же сообщили, что Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины. Минэнерго также отчитывалось, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.
- 10 декабря пресс-служба Совета ЕС отчитывалась , что учреждение достигло соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.
- Великобритания на следующий год планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов.
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