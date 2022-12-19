Об этом говорится в заявлении Зеленского на съезде лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

"Именно сейчас и во многом именно от вас зависит, когда и как закончится эта война. И все очень конкретно. Чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах. Зима сейчас - это действительно решающее время.

Время, когда можно принять решения, результаты которых уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский обратился лично к лидерам. В частности, у премьер-министра Великобритании Риши Сунака украинский президент попросил увеличить поставки систем ПВО и помочь ускорить решение партнеров.

Премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стеру благодарит за зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

"Когда мы сможем полностью защитить украинское небо, это будет означать демонтаж последней большой российской возможности терроризировать Украину. Стопроцентный воздушный щит для Украины – это один из самых успешных шагов против российской агрессии. И этот шаг нужен именно сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Украине сейчас необходимы современные и эффективные танки Leopard, об этом президент подчеркнул в обращении к госпоже министру обороны Нидерландов Кайсм Оллонгрен.

"Нет никакого объяснения тому, что Украина до сих пор не получила решения о предоставлении современных и эффективных танков, в частности "Леопардов". Это жизненно необходимо! Я прошу вас вместе с партнерами выйти на это решение, помочь нам. Я прошу продолжить наше сотрудничество по танкам советского образца, необходимые снаряды, а также комплексы "Гарпун" и другие артиллерийские системы", - подчеркнул украинский глава.

Также Зеленский обратился к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону по поводу самоходных артиллерийских установок Archer, зенитно-ракетных комплексов RBS-98 и самолетов Gripen.

К президенту Литвы Гитанасу Гитанасу, премьер-министрам Латвии Кришьянису Кариньшу и Эстонии Каи Каллас адресовал благодарности и предложения о продлении сотрудничества.

Кроме того, президент Украины обратился к вице-премьеру – министру обороны Дании Якобу Эллеман-Йенсену о самоходной артустановке CAESAR и к президенту Финляндии Саулю Нииностио, относительно важных для нашей страны средств радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам и комплексов MLRS.