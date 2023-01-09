Об этом он рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

Сегодня ночью на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, работали вражеские самолеты. Сейчас продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции. Так называемое перемирие захватчики использовали, чтобы подтянуть оружие и с новой силой начать наступление. Россияне полгода применяли тактику лобовой атаки. Сначала они надеялись на свое преимущество в артиллерии, бронетехнике, в живой силе, которую они не жалеют. Лобовая атака провалилась, и они стали пытаться использовать вроде бы успешную тактику", - отметил Сиротюк.

Солдат-гранатометчик ВСУ напомнил, как оккупантам удалось взять Лисичанск.

"Обойдя город с юга, отрезав Лисичанск от украинской группировки. Украинская армия должна была отступить, чтобы не попасть в окружение. Сейчас подобную тактику враг применяет, атакуя Бахмут. Пытаясь обойти город с севера Донетчины через Соледар и пытаясь с юга отрезать дорогу Константиновка – Бахмут, пытаясь пройти по флангам. Именно сегодня мы замечаем активизацию российского наступления по всей линии Восточного фронта, именно сегодня произошло обострение боевых действий на Бахмутском фронте", - подчеркнул Сиротюк.

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся , а туда будут перекинуты дополнительные подразделения.

Генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях обороняющихся войск в районе Бахмута и Соледара на Донетчине.

Командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины лейтенант Евгений Оропай отметил , что ночью у Бахмута произошло несколько вражеских пехотных штурмов

Военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил , что противник увеличил плотность войск в районе Соледара

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