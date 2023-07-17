Динамика на фронте

Выросла динамика почти по всем участкам фронта. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении враг пытается начать масштабные действия и поставил цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших порядков. Однако изменений по линии фронта нет, и надеюсь, что не будет, потому что это попытка врага создать условия, чтобы наши Силы Обороны менее активно действовали на юге.

На южном фронте, который идет по Запорожской и Донецкой областям протяженностью 170 км, наибольшая интенсивность на двух направлениях. Это Бердянское направление, где есть движение наших подразделений от Великой Новоселки. Вчера, 16 июля, было заявление Генштаба ВСУ о том, что наши войска вошли в населенный пункт Старомайорское. Это продвижение к первой линии обороны, где начинается эта линия за Старомлыновкой. Также продолжаются атаки на Приютное, где враг все еще держит оборону и перекидывает резервы в эту зону. Еще одно активное направление на юге – это от Орехово в сторону Мелитополя и Токмака. Там действует ряд наших бригад, в том числе известная 47-я. Продолжается медленное продвижение в сторону Работино и Новопокровки, но враг и здесь перекидывает резервы, включая такие подразделения, как 100-я отдельная разведбригада. Интересно, что эта бригада была экспериментальной, а сейчас противник всеми силами и средствами пытается закрывать дыры, которые создаются у него на линии обороны.

Когда мы говорим о ситуации на линии фронта, прежде всего на юге, то на текущем этапе нужно учитывать не километры, а уничтоженную силу противника и его средства поражения. Кстати, ресурс Oryx, который подсчитывает утраченную технику с обеих сторон на основании подтвержденных фотографий и других данных, приводит соотношение потерь российской техники к украинской как 3 к 1. Это очень хороший показатель, свидетельствующий об эффективной работе нашей артиллерии, контрбатарейной борьбы, на эффективность которой жалуются российские командиры, отвечающие за оборону юга, а это 58-я армия РФ и российский генерал Игорь Попов, который оставил должность. В Бахмуте также меняются руководители российских подразделений именно из-за этих угроз.

Процитирую Александра Тарнавского, командующего направлением "Таврия", из его интервью CNN, где он сказал о том, что мы держим соперника как в боксе, на расстоянии вытянутой руки, не подпускаем близко, потому что ближний бой – это другое дело. На больших дистанциях мы эффективно побеждаем, сказал Тарнавский. Пока мы говорим о дальних дистанциях и о дальнейших успехах, но сейчас нам нужно пробиться через вражеские минные поля, которые существенно тормозят продвижение наших войск и повлияли на тактику ведения боевых действий. Сейчас саперные подразделения определяют темп продвижения украинских войск, а артиллерия определяет объемы уничтожения противника. Именно это и создает предпосылки для дальнейших качественных изменений на поле боя.

В Бахмуте российские захватчики пытаются сохранить свои позиции, подтягивают резервы. оккупанты делают попытки контратаковать, однако в последнее время успеха не имеют.

Денис Ярославский, командир подразделения ВСУ, рассказал, что 56-я и 57-я бригады работают в направлении Берховки и Берховского водохранилища. Мы действительно продвигаемся согласно тому, как работают саперы. За 8 месяцев боев враг смог эшелонировать оборону и засеять поля минным заграждением очень эффективно. Уже есть системы дистанционного разминирования, но их количество недостаточно, чтобы более эффективно продвигались Силы обороны Украины.

Командир подразделения ВСУ добавил, что фортификационные сооружения, сделанные врагом, сделаны из бетона, туда могут заезжать танки. Это окопы, по которым может передвигаться даже техника. Если бы у нас за 8 лет войны были сделаны такие фортификационные сооружения, то сейчас бы не пришлось ничего отбивать. Ярославский подчеркнул, что три недели назад, когда штурмовали Берховку и даже входили в Берховку, россияне перебросили туда два полка ДШВ и гээрушников. Противник усилил это направление. Выяснилось, что у врага нет достаточно сил и средств, чтобы оперативно перебрасывать силы с одной линии фронта на другую. Им понадобилось время, с утра до вечера, чтобы перекинуть какие-то резервы ДШУ на этот участок. Не так у врага все хорошо, как он рассказывает. Но наступать и штурмовать всегда труднее. Вчера, 16 июля, противник накрывал наших защитников под Берховкой 4,5 часа, невозможно было выйти из блиндажа, чтобы продвинуться дальше. После сотого прилета уже сбились со счета, сколько захватчики тратят боеприпасов. Они имеют хорошую поддержку БК.

Удар по Крымскому мосту

Дальше другая тема о Крымском мосту, соединяющем Россию с Крымским полуостровом. Этот мост закрыт после повреждения его автомобильной части. Один из пролетов моста упал, другой также получил повреждения в результате двух мощных взрывов. Вероятно, для этого были использованы морские дроны. Уже не первый раз Крымский мост выходит из строя. Помним прошлый год, когда автомобиль со значительным количеством взрывчатого вещества вывел из строя на длительное время эту логистическую артерию, обеспечивающую снабжение, в том числе, и российских сил на оккупированной территории.

Кстати, нормы международного права и анализ оперативных обстоятельств формы ведения войны позволяют перерезать такие логистические пути противника. Об этом сказали в СБУ, объясняя, что произошло, но детали пообещали рассказать после победы.

Фото: Reuters Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт Defense Express, капитан первого ранга в отставке, рассказал, что, учитывая информацию о разрушениях, которые претерпел Крымский мост, противник рассказывает об атаке двух морских дронов и о двух взрывах на автомобильном и железнодорожном участках моста. Однако по другим данным, было три средства, которые поразили мост. Еще мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Но, если речь идет о дронах, то это могут быть дроны искусственного несерийного изготовления, которые атаковали Севастополь , разведывательный корабль "Иван Хурс", Новороссийск и другие цели, существенно влияющие на оперативный режим использования морских сил и изрядно держащие в тонусе противника. Вероятно, речь шла о взрыве в несколько сот килограммов взрывчатки, это уже не малые дроны, а могли быть большие, глиссерного типа катера, совершившие подрыв под опорами моста.

Капитан первого ранга в отставке отметил, что следует принять во внимание уроки первого повреждения Керченского моста в октябре прошлого года. Напомнив, что тогда не был грузовик со взрывчаткой, а был взрыв изнутри, ближе к нижней части моста. Это была блестящая операция спецслужб, вероятно, Украины, если когда-нибудь узнаем , потому что на сегодня это только предположение. В том году, кроме пролета, где произошел взрыв, обрушилось еще два пролета, которые были совсем в другой стороне от эпицентра взрыва. Это говорит о том, что конструкция моста, построена на дышащих плывунах, имеющих свободный режим подъема и колебания, и пролеты были положены не очень жестко на опоры. В зависимости от времени года и частоты колебаний опоры имеют свободу перемещения вдоль и поперек. Был использован направленный взрыв, подрыв произошел у опоры, и та часть взрывной волны, которая должна пойти в сторону, была направлена с помощью опоры вверх, ударив снизу. Военное руководство, планировавшее этот удар, учло особенности конструкции.

Военно-морской эксперт Defense Express дал комментарий по поводу слабой защиты врагом Крымского моста и считает, что противник оказался самоуверенным или купился на то, что мы постоянно говорим об ударе ракетами или дронами по мосту. Оккупант готовился, что сверху будет опасность, а мы нанесли удар снизу. Это также информационная составляющая любой операции и войны. Или те структуры в РФ, которые должны защищать мост, занимались чем-то другим.

Заблоцкий предположил, что основные перевозки враг осуществляет не автомобильным транспортом, а главные поставки боекомплектов и техники происходят по железной дороге. К сожалению, железная дорога, хоть с ограничениями, еще работает. Пока будет работать железная дорога, противник сможет поддерживать свою логистику.

Подытоживая господина Заблоцкого, отмечу, что можно будет повторить это исполнение, используя, возможно, не только морские дроны, но и ракеты дальнего действия, чтобы перерезать железнодорожное сообщение, что положительно повлияет на ход наших военных операций.