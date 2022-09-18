Именно Путин "повесит" на Шойгу всех собак за поражение, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Считаю, что на Шойгу "повесит" именно Путин всех собак, поскольку ему будет выгодно сказать: "Это не я, это они, в частности, он меня неправильно информировал, меня побуждали принять такие решения". Шойгу очень подходит такая роль. во-первых, он на самом деле не военный, популярности в армии не имеет. Это вполне объективно, ведь он не прошел окопы, училища, академии. То есть в войсках он не может быть популярен никак. Он, так сказать, фанерный маршал", - заметил Фейгин.

Оппозиционер также добавил, что Путин тоже не случайно все на Шойгу поставил, он давно его назначил министром обороны. Он понимал, что проще связать это с уязвимым человеком.

"Шойгу и не военный, и не россиянин, и человек, который не сможет отвраться. Сказочка о талантливом управленце Шойгу, была придумана. Сдать Шойгу - не проблема. Шойгу, конечно, сейчас не будут снимать, но через некоторое время его и, возможно, Герасимова уберут, "повесив" на них всех собак, – отметил Фейгин.

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