Об этом Алексей Резников написал в Facebook.

Он сообщил, что в мобильном приложении "Дия" начался опрос граждан по их отношению к обращению оружия в Украине.

"Те, кто следит за моими высказываниями, знают, что я давно являюсь последовательным сторонником либерализации обращения оружия. Поэтому я поддерживаю идею этого опроса и собираюсь принять в нем участие", - заявил министр.

"Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Именно именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. В том числе – и это", – считает Алексей Резников и объясняет свою позицию.

"Когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю – десятки тысяч – получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально "либеральным" способом. Потому что другого способа не было. Во многих ситуациях это стало решающим фактором. Но так же возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие – это вещи, которые не всегда ходят вместе".



Алексей Резников считает, что Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия, упорядочение этого процесса, формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию.

"Во-вторых, закон позволяет гражданам использовать любое оружие против врага. Я считаю логичным не создавать запреты, а регулировать использование оружия из-за формирования стрелковой культуры", - написал министр.



"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека, в первую очередь, ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", - подытожил Алексей Резников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb