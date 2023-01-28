Именно на Бахмутском направлении враг несет большие потери в живой силе, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
Лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгений Оропай отметил, что на Бахмутском направлении появились новые подразделения армии РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Бахмутском направлении тяжелая ситуация. Каждый день враг пытается штурмовать и подойти к нашим позициям. Противник бьет из всех возможных средств и окапывается. Вагнеровцы уже закончились, появились новые российские подразделения, сохраняющие дистанцию и интервал. С ними воевать сложнее", – подчеркнул Оропай.
По его словам, именно на Бахмутском направлении враг несет большие потери в живой силе.
"Идут стрелковые бои, но ребята не дают возможности врагу подойти к позициям ВСУ, держим дистанцию, - заметил Оропай.
- Напомним, эксперты Института изучения войны предупредили, что новое наступление россиян может произойти в Луганской области или вблизи Угледара, Донецкая область.
- Как сообщил Генштаб, захватчики продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако защитники отбили атаки в районах 12 населенных пунктов.
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