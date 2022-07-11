Именно Кремль сегодня заинтересован начать переговоры, – дипломат Лубкивский

Такое мнение высказал дипломат в эфире Еспресо.

"Москва рассчитывает на истощение в этой войне и на то, что будет истощаться, не только Украина, но и весь Запад и мир. Именно это они пытаются использовать как средство давления, в том числе и для переговоров", - отметил дипломат.

Данило Лубкивский подчеркнул, что, прежде всего, именно Кремль сегодня заинтересован в том, чтобы начать переговоры.

"Они ожидают и рассматривают переговоры, чтобы продемонстрировать свою победу, как реализацию целей той военной авантюры, которую Путин развернул против нашего государства, потерпев фиаско. Они будут пытаться в рамках таких переговоров, если бы их стратегический замысел осуществился, парализовать Украину, взять время на передышку, а после этого атаковать снова. Россия тоже испытывает истощение от этого вооруженного конфликта, поэтому общая стратегия Украины с Западом одна - мы заинтересованы в мире, но этот мир не может быть на условиях России. Иначе это не мир, а пауза для дальнейшей войны" , - заметил Лубкивский.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия, при которых возможны переговоры Украины и РФ

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