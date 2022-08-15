Именно из-за россиян с шенгенскими визами идет война против Украины, - дипломат Ельченко

Об этом в эфире Еспресо сказал украинский дипломат Владимир Ельченко.

"Без визовых ограничений нет смысла говорить о плотности санкционного режима. Это как раз те люди, от которых зависит публичное мнение в России. Это жители мегаполисов, несущих "русский мир" в своем видении", - отметил он.

Дипломат напомнил о хамском поведении людей с российскими флагами на площадях в столицах ЕС, которые что-то кричат, пристают к украинцам и не только.

"Именно из-за таких людей, которые с шенгеном ездят по всей Европе происходит война. Такой шаг имел бы эмоциональное и психологическое значение, потому что мы слышим постоянно заявления от российских чиновников, что санкции бездействуют и экономика стала лучше работать. Вместо Макдональдса уже какие-то свои бренды, Ладу собирают из окурков. Когда эти 300 тыс. человек увидят, что никуда не могут уехать - пусть в Таганроге покупают Gucci. Таганросский Versace думаю, лучше подойдет, чем оригинал", - подытожил Ельченко.

11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.

В этот же день Эстониязакрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.

13 августа премьер-министр Латвии заявил, что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.

14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может стать первым шагом к бунту в России.

Владимир Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.