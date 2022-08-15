Именно из-за россиян с шенгенскими визами идет война против Украины, - дипломат Ельченко
Визовые ограничения для россиян в ЕС должны быть, потому что это коснется людей, имеющих влияние в РФ
Об этом в эфире Еспресо сказал украинский дипломат Владимир Ельченко.
"Без визовых ограничений нет смысла говорить о плотности санкционного режима. Это как раз те люди, от которых зависит публичное мнение в России. Это жители мегаполисов, несущих "русский мир" в своем видении", - отметил он.
Дипломат напомнил о хамском поведении людей с российскими флагами на площадях в столицах ЕС, которые что-то кричат, пристают к украинцам и не только.
"Именно из-за таких людей, которые с шенгеном ездят по всей Европе происходит война. Такой шаг имел бы эмоциональное и психологическое значение, потому что мы слышим постоянно заявления от российских чиновников, что санкции бездействуют и экономика стала лучше работать. Вместо Макдональдса уже какие-то свои бренды, Ладу собирают из окурков. Когда эти 300 тыс. человек увидят, что никуда не могут уехать - пусть в Таганроге покупают Gucci. Таганросский Versace думаю, лучше подойдет, чем оригинал", - подытожил Ельченко.
- 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.
- В этот же день Эстониязакрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
- 12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.
- 13 августа премьер-министр Латвии заявил, что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.
- 14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может стать первым шагом к бунту в России.
- Владимир Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям".
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
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