Именитый тренер Скрипник возглавил "Ворсклу"

Об этом сообщает официальный сайт " Ворсклы ".

"Представители футбольного клуба "Ворскла" и известный специалист по европейскому опыту работы Виктор Скрипник согласовали последние детали будущего трудового соглашения", - говорится в заявлении полтавского клуба.

Скрипник должен приступить к работе с 1 июля. Подробности контракта 52-летнего украинца пока не раскрываются. В "Ворскле" подчеркнули, что клуб будет бороться "за самые высокие ступени УПЛ".

С 2019 года Скрипник работал в "Заре". Под его руководством луганский клуб провел 102 матча.

17 апреля футбольные клубы "Ворскла" и "Полтава" провели благотворительный виртуальный матч для поддержки ВСУ.

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