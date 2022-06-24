Имение Януковича в Межигорье станет государственным парком-памятником

Об этом сообщает сайт правительства.

"Живописное урочище возле Днепра "Межигорье" с 1935 года служит государственной резиденцией. Годами места, где побывали разные государственные деятели, были недоступны украинцам. После Революции Достоинства "Межигорье" стало одним из популярных туристических мест.

По предварительным данным экспертов, на территории резиденции отмечается очень богатое ландшафтное разнообразие", - говорится в сообщении.

Министерство окружающей среды начало официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец надеется, что уже в ближайшее время любимое место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, например как "Феофания", Мариинский парк или Голосеевский лес.

Чтобы правительственная резиденция "Межигорье" официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Министерство должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.

Напомним, "Межигорье" было любимой резиденцией беглого президента Виктора Януковича, который фактически приватизировал ее.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .