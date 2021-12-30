Имена первых олигархов появятся в реестре с мая 2022 года, - РНБО

Об этом Данилов сказал во время брифинга, передает Еспрессо.TV.



"Крайний вопрос, который рассматривался на сегодняшнем заседании СНБО, - о реализации дорожной карты закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни", то, что в народе называется "закон об олигархах", - сообщил Данилов.



Секретарь СНБО подчеркнул, что этот закон должен вступить в силу до конца мая 2022 года.

"И если дальше будет продолжена вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут определены согласно нашему законодательству", - отметил Данилов.

Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, которую возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.

Ранее Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов могут попасть около пяти народных депутатов, но их имена не назвал.

1 декабря Андрей Ермак заявил, что называть кого-то олигархом можно будет после появления реестра, который сформируют через полгода.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb