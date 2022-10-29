Имели при себе рубли и записи разговоров с деэнеровцами: пограничники задержали коллаборантов, которые ехали в Киев
Пограничники обнаружили двух коллаборантов с телефонами полными компромата
Об этом сообщили в telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
"Задержанные направлялись в столицу, в их мобильных телефонах содержалась переписка антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что у коллаборантов были при себе российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами РФ и "ДНР", мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов.
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