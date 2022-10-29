Об этом сообщили в telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

"Задержанные направлялись в столицу, в их мобильных телефонах содержалась переписка антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у коллаборантов были при себе российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами РФ и "ДНР", мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов.

28 октября СБУ задержала агентку РФ, которая сдавала оккупантам координаты размещения украинских боевых самолетов и дислокацию ВСУ.

29 октября работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора лицея №25 города Житомира.

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