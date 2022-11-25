Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас – основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", - написал он.

В то же время, по словам главы правительства, государство продолжает работать над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили, что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.

Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

Агентство США по международному развитию (USAID) передаст Украине 80 генераторов .

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