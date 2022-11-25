"Имеет стратегическое значение": Кабмин запретил экспорт топливной древесины
Кабинет Министров 25 ноября принял решение о запрете экспорта топливной древесины
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас – основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", - написал он.
В то же время, по словам главы правительства, государство продолжает работать над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.
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