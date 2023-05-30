"Имеет право защищаться": в Великобритании заявили, что Украина может атаковать Россию
Украина имеет право использовать силу за пределами своих границ, то есть бить по территории России, чтобы ослабить ее способность наносить удары
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Sky News .
По его словам, у Киева есть законное право защищаться.
"Конечно, она (Украина, – ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России проектировать силу в самой Украине", – сказал министр.
Клеверли отметил, что законные военные цели за границей Украины являются частью ее самообороны.
"Мы должны это признать", – сказал он.
- В Кремле обвинили Украину в атаке беспилотников на Москву утром 30 мая . Украина отрицает свою причастность к инциденту. В ОПУ заявили, что "дроны хотят вернуться к своим создателям".
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