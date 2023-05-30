Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Sky News .

По его словам, у Киева есть законное право защищаться.

"Конечно, она (Украина, – ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России проектировать силу в самой Украине", – сказал министр.

Клеверли отметил, что законные военные цели за границей Украины являются частью ее самообороны.

"Мы должны это признать", – сказал он.