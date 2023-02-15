С самого начала российско-украинской войны венгерский премьер Виктор Орбан, и соответственно руководимая им Венгрия, заняли очень странную позицию по отношению к Украине. Орбан постоянно выступает с антиукраинскими заявлениями, а его пропагандистское информационное обслуживание пытается не отставать от него. Так, в венгерской газете "Magyar Nemzet", которая считается неформальным рупором орбановского режима, вышла статья Жолта Ешенского "Россию невозможно победить". С верхним подзаголовком над этой статьей: "Я только что описал это… – В этой войне хорошие парни и плохие не противостоят друг другу".

В начале статьи Жолт Ешенский, пытаясь показать свою объективность и беспристрастность, пишет: "Имеет ли значение, кто прав? Конечно, да для сторон конфликта. Ведь они воюют во имя собственной правды. Конечно, потом обычно выясняется, кто прав.Историю пишут победители.Кто победит в войне, тот и будет прав.И потому, к сожалению, шансов на мир в ближайшее время немного.Ибо стороны будут держаться своей правды до гроба.Конечно, украинцы правы.Россия напала на Украину.Это нечего релятивизировать. Украинские воины защищают свою страну. Мы, венгры, сделали бы то же самое. Мы должны всегда помнить об этом, чтобы мы не думали о конфликте".

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Здесь сразу настораживает, о каких таких "двух правдах" говорит орбановский эксперт? Ведь это сомнительное утверждение очевидно в стиле Оруэлла. Не может быть и никогда не было "двух правд", а особенно, когда речь идет о напавших и того – на кого напали. Двухзначное определение сущности и очеловечивания сил зла дальше подталкивает того, кто будет читать эту статью к предопределенным ее автором “правильным” выводам.

О каких таких "двух правдах" говорит орбановский эксперт? Ведь это сомнительное утверждение очевидно в стиле Оруэлла. Не может быть и никогда не было "двух правд", а особенно, когда речь идет о напавших и того – на кого напали

Далее Ешенский безапелляционно заявляет: "Конечно, этот конфликт возник не на пустом месте. Россия не просто напала на Украину. Американские махинации, приведшие к этой войне, и то, как они натравливали Украину на Россию, годами манипулировали украинским народом и мировым общественным мнением. , давно является предметом анализа (по крайней мере, для тех, кто интересуется реальностью) В предыдущем материале я пытался основательно изложить причины и обстоятельства начала войны, поэтому Россия права в том, что другое великое государство не захотело смириться с его геополитическим статусом и использовало для этого И третья страна сама "встряхнула в историю", она хотела вырваться из "объятий" российского медведя, поэтому не отвергала "объятий" США, в планы которых входило совместно ослабить Россию. А российский медведь сказал "нет".

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Смещая понятие и этим дезинформируя читателя, этот информационный муртад Орбана дописался до того, что это Америка "натравливала Украину на Россию", а Москва уже просто не могла дальше этого терпеть. Почему бы не написать было проще, в стиле другого путинского прихвостня Лукашенко, – "Украина давно планировала напасть на Российскую Федерацию, и за несколько дней до нападения России пришлось сделать это первой". Что было бы не более правдоподобно, чем обвинять Украину, что именно украинцы виноваты в том, что РФ потеряла статус сверхдержавы, который в свое время был в СССР.

Ну и что из того, что Россия "не захотела смириться с ее геополитическим статусом"? Уже давно статус РФ был реально понижен до статуса регионального государства, и Путин никогда ничего уже не сможет с этим поделать, сколько бы он дальше ни играл в возрождение Советского Союза.

Ну и что из того, что Россия "не захотела смириться с ее геополитическим статусом"? Уже давно статус РФ был реально понижен до статуса регионального государства, и Путин никогда ничего уже не сможет с этим поделать, сколько бы он дальше ни играл в возрождение Советского Союза.

По мнению Жолта Ешенского: "Таким образом, США разожгли локальный конфликт, а точнее, увидели возможность отстаивать собственные интересы в существующем локальном конфликте. Поэтому они сделали все возможное, чтобы давнее "жиреющее" напряжение переросло в открытую войну, рискуя даже перерасти в мировую войну. Конечно, в жертву принесут украинцев.Для США это финансово обременительно, они тратят на Украину много денег, но воспринимают это как инвестицию.Эта инвестиция очень выгодна для США.Она вытесняет российское сырье с европейского рынка и заставляет Европу покупать ее преимущественно у нее за высокими ценами".

Поэтому следует по этому тексту в газете "Magyar Nemzet", что именно Соединенным Штатам очень выгодна война России в Украине, в которой американцы хотят получить как можно больше выгоды. Но кто-то это читает, и автор уверен в том, что всему написанному им будут безоговорочно доверять. Просто не верится, что такое писание возможно в стране, которая давно уже является членом ЕС и НАТО. Ведь, если бы этого не знать, то вполне можно было подумать, что Венгрия уже стала Западным федеральным округом в составе Российской Федерации, а ее эксперты, они же интеллектуальная обслуга путинского режима, просто обязаны распространять пропагандистские штампы Путина.

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Вполне можно подумать, что Венгрия уже стала Западным федеральным округом в составе Российской Федерации, а ее эксперты, они же интеллектуальная обслуга путинского режима, просто обязаны распространять пропагандистские штампы Путина

Далее Ешенский акцентирует внимание на том, что "И есть еще один аспект: мораль. Им удалось заставить общественность западного мира поверить, что героические украинцы борются за свою свободу против злого (безумного, больного раком и уже полумертвого) Путина. И этот черно- белый нарратив с персонифицированным демоном хорошо продается в СМИ, и массы, которые не очень восприимчивы к более сложным связям мира и вообще к роскоши мышления, могут это легко принять, они не понимают, что такое война, особенно когда рядом война. стороны, они представляют, что на войне хорошо и плохо, и если мы будем добиваться добра, то оно победит и, как в сказке, все будет красиво.А мы все это просто наблюдаем.С другой стороны, вы можете вести войну с фотографиями в профиле Facebook. И с моралью. Но война ведется танками и боеприпасами. А люди гибнут. Многие люди".

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Интересно, понимает ли сам автор, что такое путинская война? Когда уже почти год Украину расстреливают путинскими ракетами, когда мирное украинское население погибает под бомбами захватчиков, а миллионы людей вынуждены были покинуть свою родину и дома, чтобы не быть убитыми "московскими освободителями". За ним следует, что украинцы должны прекратить бороться за свою свободу и независимость, поскольку "ложная" демонизация Путина в СМИ им ничем не поможет. Да и вообще, если рассматривать все не в черно-белых тонах, может оказаться, что Путин не такой уж и плохой. Мол, безнравственно обвинять только Россию в том, что она вторглась в Украину, потому что виноваты в равной степени в этой войне обе стороны.

Продолжая эту линию сторонник Путина подчеркивает, что "Удивительно, сколько людей этого не понимают. Они абсолютно убежденно объясняют, что поставка большего количества оружия принесет мир. Это абсолютно неправильное толкование реального факта, что сильная армия является ключом к миру и безопасности. Это действительно верно в мирное время, в случае существующего статус-кво, существующей ситуации равновесия.Сильная армия является сдерживающим фактором, и бояться нападения можно меньше, однако если бои уже ведутся, то поставкой на фронт еще большего количества танков и боеприпасов она не закончится. Мира можно достичь, когда стороны найдут определенный компромисс. Сначала они заключают перемирие, а затем – взаимными уступками – создают новый статус-кво".

Стоп, и нечто подобное уже не раз приходилось читать в российской и венгерской печати. Мол, нельзя предоставлять Украине больше никакого оружия, потому что это только затягивает конфликт и приводит лишь к еще большим жертвам. Нужно быть реалистами и понимать, что у России выиграть невозможно, поэтому лучше выполнить все требования Путина и вас оставят в покое. Добавлю только, конечно, временно, – к очередному вторжению Российской Федерации.

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"Оценка России явно субъективна, – подчеркивает служащий орбанист, – Мы имеем много законных обид и плохого опыта, особенно в поколении наших родителей (и особенно наших дедушек и бабушек) в связи с злодеяниями советской власти. О том, сегодняшняя Россия ведет себя как бывший Советский Союз, или Путин является сегодняшним Сталиным, также можно дискутировать.Эта дискуссия, очевидно, могла бы быть темой отдельной статьи. интересы страны реализуются экономически, а сферы ее интересов сохраняются с помощью совсем других, более дешевых, более эффективных и более совершенных средств, чем военные. Россия имеет ядерное оружие. Много. Больше всего в мире. Россию невозможно победить".

В продолжение пишущего – "Экономически можно было сокрушить Советский Союз, потому что он управлялся очень плохо. Они были расточительными в эксплуатации природных ресурсов, а содержание армий, дислоцированных в других странах, поглощало бесконечные средства. Экономику сегодняшней России также можно критиковать по-разному, коррупция, олигархи, односторонняя модель, основанная на экспорте сырья, но Россия, с одной стороны (частично благодаря присутствующим там западным технологиям, инвестициям и ноу-хау), сегодня работает гораздо эффективнее, а с другой стороны, она прошла очень долгий успешный путь. Тот, кто этого не видит, является экономически неграмотным и, таким образом, непригоден для принятия серьезных политических решений. в военном плане, но сегодня его невозможно раздавить и экономически".

Пользуясь своим творческим методом "умственной мастурбации", Жолт Ешенский сразу выдает кучу индульгенций Путину и его подельникам. Оказывается, что санкции Запада идут чуть ли не в пользу Российской Федерации. Кого он таким сомнительным своим утверждением пытается убедить?

Уже и на российских политических шоу пропагандисты начали признавать, что санкции критически ударили по многим отраслям экономики России, а о каких-то там "западных технологиях, инвестициях и ноу-хау" речи вообще идти не может. Пока Россия будет воевать с Украиной, она ничего из этого от стран Запада не получит

Ведь уже и на российских политических шоу пропагандисты начали признавать, что санкции критически ударили по многим отраслям экономики России, а о каких-то там "западных технологиях, инвестициях и ноу-хау" речи вообще идти не может. Пока Россия будет воевать с Украиной, она ничего из этого от стран Запада не получит. А значит, стагнация ее экономики и деградация социальной сферы будут продолжаться, и если российские элиты не дадут задний ход, то РФ явно будет ждать судьба СССР. И если это можно считать победой Путина, то только над здравым смыслом.

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Ешенский провозглашает: "Разве мы не должны найти какое-то решение? Чтобы не погибли еще десятки тысяч, не остались без крова миллионы, не погибла целая страна? Но нет. Слово мир даже не произносится. Кроме того, тот, кто посмеет это сказать , станет предметом презрения.Какая шутка, не правда ли?Кто хочет мира, тот хочет "зла".Об этом говорят те, кто еще полтора года назад кричал, зачем Венгрия развивает армию и военную промышленность, зачем покупает танки и производит вертолеты. мнение тех, кто выступает против мира, границы нерушимы, интересно, что эти самые прекрасные души не имеют проблем с Трианоном, однако потери Венгрии под Трианоном были пропорционально намного больше, чем территории Украины, оккупированные россиянами, и мы имеем далеко не такую долю. меньшинств, как россияне в Донецке, Луганске и особенно в Крыму Подавляющее большинство населения этих территорий составляют россияне, которых годами жестоко истребляли украинцы, и следует также задать вопрос, насколько важна территориальная цел сущность, важнее ли она человеческие жизни? Или сколько еще должны погибнуть люди, чтобы над Крымским мостом снова взвился сине-желтый флаг?".

Каким-то странным образом этот писак присвоил себе право самочинно распоряжаться украинскими территориями. Распоряжайтесь своими землями, и если вы захотите передать их кому-нибудь из соседних стран, это ваше дело. Но вспоминая, Трианон не стоит забывать о том, что Венгрия в 1914 году, как и сейчас, встала на неправильную сторону истории, и, закономерно, понесла из-за этого ощутимые потери. Трианонский договор, последствия которого с таким рвением пытается переиграть сейчас Виктор Орбан, это прямой результат агрессивной политики венгров по отношению к своим соседям.

Вспоминая Трианон, не стоит забывать, что Венгрия в 1914 году, как и сейчас, стала на неправильную сторону истории, и, закономерно, понесла из-за этого ощутимые потери. Трианонский договор, последствия которого с таким рвением пытается переиграть сейчас Виктор Орбан, это прямой результат агрессивной политики венгров по отношению к своим соседям.

Зачем вам проходить через все это еще раз? Какие басни об украинцах вы бы не рассказывали доверчивым пропаганде венграм в глубинке, они не способны побуждать нас отказаться от своих территорий. О каком это еще превосходящем российском большинстве населении Луганской и Донецкой областей вообще идет речь? Ведь до этой войны большинство сел в Донецкой и Луганщине были преимущественно украиноязычными, а в Крыму доля русского населения никогда не преобладала количества украинцев и крымских татар вместе взятых. Похоже, что автор этой пропагандистской статьи никогда не бывал в Украине, абсолютно не знает ее географии и специфики, а пишет о ней, пользуясь российскими и орбановскими политическими темниками.

Но особенно поражает окончание этой статьи, где подводится итог ранее сказанному: "Россияне не стали хорошими ребятами. Но, возможно, они имеют гораздо больше правды в этом конфликте, чем это признает западный мир. С их собственной точки зрения вполне понятно, что они не могли позволить НАТО создать плацдарм в Украине, но это делает то, что они делают с Украиной, еще более серьезным. формально членом НАТО, но при американской политической поддержке и военной подготовке, готовится к нападению, чтобы полностью отразить территории, населенные россиянами.И еще кто знает что они хотели сделать, чтобы ослабить Россию.Так что хорошего парня в этом конфликте нет. но симпатизировать Украине было бы гораздо легче, если бы они дали хоть малейший повод для симпатии".

Орбана ничего не научили уроки Трианона, в своих намерениях возродить "Великую Венгрию" за счет земель соседних государств, он уже давно перешел все разрешенные пределы. И все это следует учитывать выстраивая дальнейшие отношения с реваншистским венгерским режимом. Который является нескрываемым союзником Путина и пытается реализовывать в Европе его политику

Кратко это можно резюмировать так: Украина сама виновата в том, что на нее напала Россия; Москва не могла позволить НАТО создать плацдарм в Украине и потому вторглась на суверенную территорию независимого государства; в этой войне должны обе стороны; русские не так уж плохи, если на них посмотреть через венгерские пропагандистские очки; украинцы не имеют права деоккупировать территории, захваченные Россией; поддерживать Украину нельзя, потому что не существует и малейшего повода для симпатии к ней.

Стоит сказать, кто постоянно внимательно следит за тем, что пишет венгерская пресса, не может не заметить, что по Венгрии прокатывается мощное "цунами" информационной дезинформации относительно Украины.

Венгерский премьер Виктор Орбан и его окружение пошли на таран Украины, пока информационный. Он ждет момента большого наступления России на Украину, чтобы ударить в спину, – попытавшись оккупировать украинское Закарпатье. Отсюда и заявление избранного, что на востоке Венгрия граничит с россиянами и применение "информационной пропагандистской артиллерии", чтобы подготовить венгров к такому шагу их руководства.

Орбана ничего не научили уроки Трианона, в своих намерениях возродить "Великую Венгрию" за счет земель соседних государств, он уже давно перешел все разрешенные пределы. И все это следует учитывать выстраивая дальнейшие отношения с реваншистским венгерским режимом. Который является нескрываемым союзником Путина и пытается реализовывать в Европе его политику.

Итак, возникает закономерный вопрос – не стоит ли приостановить членство Венгрии в НАТО и Евросоюзе, пока этой страной руководят откровенно пророссийские, антиевропейские и антидемократические политики?

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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