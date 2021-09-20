"Имеешь информацию - звони": СБУ начала кампанию по противодействию сепаратизму, вражеской пропаганде и вербовке украинцев

Об этом сообщает сайт СБУ .



"Главная задача - донести до граждан информацию о "горячей линии" СБУ 0-800-501-482, на которую можно обращаться в случаях, когда имеются данные о возможной угрозе нацбезопасности Украины. Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена ", - рассказали в СБУ.



Кампания имеет целью борьбу с сепаратизмом и вербовкой украинцев иностранными спецслужбами, противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора.



Информационная кампания продлится три месяца и будет проходить в областях Украины, которые, кроме зоны Операции объединенных сил, представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб - в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской.



"Кампания является частью системной работы СБУ, которая ведется с начала российского военного вторжения на территорию Украины. СБУ борется с сепаратизмом и попытками нарушить суверенитет Украины не только на Донбассе, но и в мирных регионах. Наша цель - блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, созданию искусственных конфликтов и вербовке местных граждан", - рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.



Указанная кампания является первым совместным проектом Центра стратегических коммуникаций и СБУ.



"Центр с 2015 года поддерживает украинские оборонные и безопасностные государственные органы в реформировании коммуникационных практик и в развитии их потенциала в стратегических коммуникациях. Партнерами Центра являются Министерство обороны Украины, Государственная пограничная служба Украины, Министерство ветеранов Украины, Министерство иностранных дел Украины, Генеральный штаб ВСУ, Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, НАТО, Международная организация по миграции, UN Women и др ", - добавили в СБУ.



Проект финансирует правительство США в рамках сотрудничества с СБУ. За реализацию проекта будет отвечать Центр стратегических коммуникаций "Стратком Украины", с которым СБУ подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.