"Имеем связь с большинством медицинских учреждений": На оккупированных территориях продолжают работать врачи

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По данным Министерства, Украина поддерживает медицинскую систему во временно оккупированных регионах и ежемесячно направляет медучреждениям деньги. С начала полномасштабной войны уже перечислено более 4 миллиардов гривен.

"Там наши врачи, которые лечат наших украинских пациентов. И это наша принципиальная позиция – всегда поддерживать своих, где бы они ни были. Сегодня мы имеем связь с большинством медицинских учреждений, которые находятся в оккупации. Каждому, с кем такая связь". Установлено, что ежемесячно перечисляется 1/12 от объема годовой суммы контракта по Программе медицинских гарантий", – рассказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

По словам замминистра, медикам, работающим на временно оккупированных территориях, начисляется украинская заработная плата в размере не менее 20 000 гривен для врача и 13 500 – для медицинской сестры.

По данным прессслужбы, только в Херсонской области с начала войны более полутысячи врачей внесли в электронную систему данные об обращении 107 000 пациентов.

Минздрав сообщает, что россияне разрушили 87 объектов здравоохранения, 84 из которых – в Донецкой области.

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25 июня российские военные дважды атаковали Краснопольскую общину Сумской области. Повреждены школа и больница.

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