"Имеем результат в нашем продвижении вперед": Зеленский провел Ставку

Об этом сообщил Офис президента.

"Имеем результат в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят, и это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина именно нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует – каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта – все это имеет значение. Постоянство наших результатов – это постоянство поддержки Украины миром", – сказал лидер.

Во время Ставки военные доложили о защите берегов Черного моря, Дунайского региона, а также людей, портов и экспорта.

Зеленский заслушал доклады командующих: "Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! на нашей земле. Есть результаты".

Кроме того, президент отдельно поднял тему международной политики, в ходе которой доложили члены правительства и разведка.

"Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила. Наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной. Помогать. Заботиться о тех, кто рядом. Найти свое место в совместной работе народа – это важно", – добавил Зеленский.