"Имеем результат в нашем продвижении вперед": Зеленский провел Ставку
Во вторник, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили продвижение наших защитников на фронте
Об этом сообщил Офис президента.
"Имеем результат в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят, и это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина именно нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует – каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта – все это имеет значение. Постоянство наших результатов – это постоянство поддержки Украины миром", – сказал лидер.
Во время Ставки военные доложили о защите берегов Черного моря, Дунайского региона, а также людей, портов и экспорта.
Зеленский заслушал доклады командующих: "Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! на нашей земле. Есть результаты".
Кроме того, президент отдельно поднял тему международной политики, в ходе которой доложили члены правительства и разведка.
"Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила. Наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной. Помогать. Заботиться о тех, кто рядом. Найти свое место в совместной работе народа – это важно", – добавил Зеленский.
- Во время Ставки 12 октября Зеленский рассказал , что оговаривали фронт, производство оружия и техники, цифровизацию поставок для ВСУ и ситуацию на Ближнем Востоке.
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