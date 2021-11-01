"Имеем право на защиту национальных интересов": военный эксперт о применении Украиной "Байракторов" в зоне ООС
Военный эксперт Игорь Козий заявил, что использование Вооруженными Силами Украины турецкого боевого беспилотника Bayraktar TB2 в зоне проведения Операции объединенных сил является не нарушением договоренностей, а защитой национальных интересов Украины
Такое мнение Козий высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Российская Федерация использует свои беспилотники в зоне проведения АТО. Какие тогда могут быть претензии к Украине?! Во-первых, не следует забывать, что мы находимся на собственной территории и защищаем ее всеми возможными методами. В том числе беспилотниками Bayraktar TB2. Этот вид военной техники выполнял и будет выполнять задачи на территории ОРДЛО. Поэтому если Франция занимается своими национальными интересами, а Германия своими, то Украина должна защищать свои территории", - сказал Козий.
Эксперт также отметил, что Россия веками навязывала Украине политику "неполноценности" и отметил необходимость искоренять это. По мнению Козия, Украина должна в первую очередь занять мощную позицию по защите собственных национальных интересов и территорий.
"Нам не нужно ставить вакцину неполноценности, которую Российская Федерация постоянно пытается навязать Украине. Такая политика РФ наблюдается в СМИ, а также на международной арене. Украине нужно построить мощную политику по защите собственных интересов. Мы защищаем собственное государство и народ, но нам еще нужно научиться защищать собственного солдата", - сказал Козий.
- Напомним, 26 октября Вооруженные Силы Украины впервые применили ударные беспилотники Bayraktar TB2 в зоне ООС, уничтожив пушку оккупантов.
- 31 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Украину не использовать название Bayraktar для закупаемых турецких ударных беспилотников.
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