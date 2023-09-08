"Не проявлять абсолютно никакого милосердия"
Имбирное печенье. Простой классический рецепт приготовления
Хрустящее, вкусное, ароматное - это печенье стало чуть ли не одним из символов Нового года, непременным украшением праздничного стола и чудесным сладким подарком
Ингредиенты для имбирного печенья:
- пшеничная мука – 300 г
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 100 г
- одно яйцо
- две столовые ложки меда
- пол чайной ложки соды
- имбирь – две чайные ложки
- корица – одна чайная ложка
- специи (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления имбирного печенья:
- смешиваем муку, корицу и специи
- в другой посудине смешиваем масло комнатной температуры и сахар
- сбиваем миксером до однородного состояния
- добавляем яйцо, сбиваем
Фото: gettyimages
- добавляем растопленный мед
- перемешиваем
- муку со специями медленно добавляем к масляной массе.
- вымешиваем
- оставляем немного муки для припыления поверхности и вымешивания теста
- замешиваем тесто до состояния, чтобы не липло к рукам
- отправляем на час тесто под пищевой пленкой в холодильник
- вырезаем с помощью формочек для печенья фигурки
- выкладываем их не тесно на противень, застеленный пергаментом
- выпекаем печенье 15 минут до золотистого цвета в духовке при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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