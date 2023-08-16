Imagine Dragons пригласили на сцену в Варшаве парня из разрушенного села Николаевской области
Американская группа Imagine Dragons пригласила на сцену концерта в Варшаве 14-летнего Сашу из Украины
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
14-летний Саша родом из разрушенного села Новогригоровка Николаевской области.
"Сашко потерял дом из-за российских обстрелов, но благодаря UNITED24 и донору платформы — сети "Аврора" вскоре получит новый дом. Спасибо амбасадорам UNITED24 Imagine Dragons за то, что на каждом концерте поднимаете флаг Украины, за решение быть с Украиной в самое тяжелое время в ее истории и рассказывать о войне всему миру", – пишет Федоров.
Видео
- В мае Imagine Dragons представил короткометражный фильм на композицию "Crushed", снятый в Украине. Героем клипа стал именно 14-летний Саша.
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