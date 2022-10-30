Об этом он сообщает в своем телеграме.

Отметим, что поселок Краснореченское находится между Сватовым и Кременной. Сейчас именно там происходит контрнаступление ВСУ, и таким образом оккупанты пытаются его замедлить.

"Им очень страшно, потому что мы очень близко", - добавил Сергей Гайдай.

Генштаб сообщил, что у российских оккупантов, воюющих на Луганщине, значительные проблемы с денежным обеспечением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb