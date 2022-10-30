"Им очень страшно". Между Сватовым и Кременной россияне взорвали мост через реку, - Гайдай
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты взорвали мост через реку Красная возле села Краснореченского
Об этом он сообщает в своем телеграме.
Отметим, что поселок Краснореченское находится между Сватовым и Кременной. Сейчас именно там происходит контрнаступление ВСУ, и таким образом оккупанты пытаются его замедлить.
"Им очень страшно, потому что мы очень близко", - добавил Сергей Гайдай.
- Генштаб сообщил, что у российских оккупантов, воюющих на Луганщине, значительные проблемы с денежным обеспечением.
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