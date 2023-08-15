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"Им не нужно кого-то искать": генерал-майор Ягун рассказал, как Россия вербует агентов в Украине

15 августа, 2023 вторник
21:16
Война с Россией

Россия находит коллаборантов и корректировщиков через структуры пророссийских политических сил в Украине. На них выходят через лидеров таких партий

Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"Как происходит вербовка? Да очень просто. Российские спецслужбы имеют списки бывших политических структур. Начиная от села и заканчивая крупными городами. Им не нужно искать каких-либо корректировщиков. Они имеют лидеров этих структур за границей и переходят от высшего звена к низшему и доходят до последнего. села", - сказал он.

Ягун добавил, что россияне могут в любом селе найти представителя той или иной политической структуры.

"Если из десяти девять откажут, то один же согласится. Собственно, СБУ просто вынуждена проверять те списки, потому что оно так и выходит. Как только берут кого-то из корректировщиков или какого-то коллаборанта - он представитель либо одной, либо другой политической структуры. Как на него вышли?Через социальные сети, через его активности, через бывшие контакты его политических лидеров", - подытожил генерал-майор.

  • 8 августа Служба безопасности Украины разоблачила трех гражданок Украины и гражданку РФ в государственной измене и несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины.
Россия
СБУ
государственная измена
коллаборанти
Военные новости
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