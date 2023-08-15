"Им не нужно кого-то искать": генерал-майор Ягун рассказал, как Россия вербует агентов в Украине
Россия находит коллаборантов и корректировщиков через структуры пророссийских политических сил в Украине. На них выходят через лидеров таких партий
Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
"Как происходит вербовка? Да очень просто. Российские спецслужбы имеют списки бывших политических структур. Начиная от села и заканчивая крупными городами. Им не нужно искать каких-либо корректировщиков. Они имеют лидеров этих структур за границей и переходят от высшего звена к низшему и доходят до последнего. села", - сказал он.
Ягун добавил, что россияне могут в любом селе найти представителя той или иной политической структуры.
"Если из десяти девять откажут, то один же согласится. Собственно, СБУ просто вынуждена проверять те списки, потому что оно так и выходит. Как только берут кого-то из корректировщиков или какого-то коллаборанта - он представитель либо одной, либо другой политической структуры. Как на него вышли?Через социальные сети, через его активности, через бывшие контакты его политических лидеров", - подытожил генерал-майор.
- 8 августа Служба безопасности Украины разоблачила трех гражданок Украины и гражданку РФ в государственной измене и несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37
Покупка 37Продажа 37.75
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное