Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"Как происходит вербовка? Да очень просто. Российские спецслужбы имеют списки бывших политических структур. Начиная от села и заканчивая крупными городами. Им не нужно искать каких-либо корректировщиков. Они имеют лидеров этих структур за границей и переходят от высшего звена к низшему и доходят до последнего. села", - сказал он.

Ягун добавил, что россияне могут в любом селе найти представителя той или иной политической структуры.

"Если из десяти девять откажут, то один же согласится. Собственно, СБУ просто вынуждена проверять те списки, потому что оно так и выходит. Как только берут кого-то из корректировщиков или какого-то коллаборанта - он представитель либо одной, либо другой политической структуры. Как на него вышли?Через социальные сети, через его активности, через бывшие контакты его политических лидеров", - подытожил генерал-майор.