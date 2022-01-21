Илья Новиков: В рамках дела против Порошенко власти легализуют террористические организации "Л/ДНР"

Об этом на брифинге заявил адвокат пятого президента Илья Новиков, пишет пресс-служба партии "ЕС". Он подчеркнул, что в тексте так называемого «подозрения», подготовленного Офисом Генерального прокурора, эти незаконные террористические образования фигурируют как субъекты правоотношений.



"В тексте "подозрения" Петру Порошенко систематически используются выражения «так называемые ДНР/ЛНР» и подразумеваемые территории, которые временно оккупированы Российской Федерацией. Мы отметили, что государственная структура – ни ДБР, ни Офис генерального прокурора – не имеет права использовать такие выражения, потому что это фактическая легализация. Поскольку с юридической точки зрения «ДНР» и «ЛНР» не существуют как субъекты права. А существуют временно оккупированные территории», – отмечает Новиков.



"Мы в ближайшее время обращаемся в правоохранительные органы с заявлением о расследовании этих фактов, потому что нас, Петра Порошенко очень беспокоит, что в рамках уголовного производства, посвященного Петру Порошенко, продвигается российский нарратив о легализации "ДНР/ЛНР" как субъектов права и как отдельные территории.Удивительным образом это совпадает по времени с заявлением некоторых депутатов российской Госдумы о том, что уже пора легализовать и признать на официальном уровне Российской Федерацией эти "ДНР/ЛНР". И это уже шаг к аннексии", - предостерегает адвокат.