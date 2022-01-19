Илья Новиков сообщил о провокации: адвокатам и Ирине Геращенко предлагали купить запись "совещания у Зеленского" по делу Порошенко
Адвокат Илья Новиков сообщил в Facebook, что ему, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко поступило предложение купить "запись совещания в Офисе президента Зеленского по делу Порошенко"
Об этом он сообщил в facebook.
"Сегодня в 14 часов Печерский суд Киева должен объявить решение о мере пресечения Порошенко, прокуратура требует арест и миллиард залога. Первая их попытка в понедельник сорвалась, судья после 5 часов в совещательной комнате прислал секретаря и объявил о переносе на сегодня. Нам совершенно очевидно, что для наших оппонентов из Офиса президента это провал, им было важно получить картинку "Порошенко в наручниках" сразу же в день его прилета в Украину", - пишет Новиков.
"Никто не сомневается, что этого они хотят, и невозможность обеспечить результат для них является неприятной демонстрацией неполного контроля над ситуацией. А они сейчас не могут позволить себе выглядеть неэффективными в манипулировании судами, если уже решились делать это на виду у всех. Сел на этот велосипед – едешь вперед или падаешь с него", - пишет Илья Новиков.
"Между тем мне в телеграмм, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко сегодня ночью пришли одинаковые предложения купить запись якобы совещания у Зеленского. Не знаю, на что они рассчитывали. Скорее всего, это пранк, возможно наивная попытка заработать денег. Их проблема в том , что даже если такая запись существует и она настоящая, она нам не очень нужна. И без нее совершенно понятно, что происходит. Все, что мы хотели сказать, мы сказали в суде. Документы по делу опубликованы, каждый может прочитать их сам, ни единого места для секретов", - резюмирует Новиков.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила эксминистру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
- Перед аэропортом Порошенко ожидали многочисленные сторонники, в том числе общественные и политические деятели, а также нардепы из других фракций. Прибытие лидера Евролидарности освещали на месте событий международные и украинские журналисты.
- После выступления перед сторонниками Порошенко поехал из аэропорта сразу в суд, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате судья пробыл около 5 часов, однако никакого решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решение о Порошенко объявят 19 января в 14.00 .
- В среду, 19 января, Печерский райсуд Киева в 14:00 избрал пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.
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