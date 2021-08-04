"Иловайский котел": еще двум российским генералам объявлено подозрение

Об этом сообщает Офис генерального прокурора на сайте.



"Начальник Главного штаба Сухопутных войск - первый заместитель Главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ (с января 2015 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальник Центрального комадного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников у г. Иловайск во время их выхода из окружения по так называемому зеленому коридору, безопасность которого гарантировалась ВС РФ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в течение 2014 - 2015 годов подозреваемые, по предварительному сговору с другими высокопоставленными чинами ВС РФ, осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства.



Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.

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