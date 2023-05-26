Илону Маску разрешили проводить клинические испытания по вживлению чипов на людях
Компания Илона Маска получила разрешение на проведение клинических испытаний чипов Neuralink, внедряемых в мозг человека
Об этом сообщает Reuters.
С 2019 года Маск по меньшей мере четыре раза предполагал, что его компания по производству медицинских устройств начнет испытания на людях мозгового имплантата для лечения тяжелых состояний, таких как паралич и слепота.
Однако компания, основанная в 2016 году, пригласила одобрение FDA только в начале 2022 года – тогда агентство отклонило заявку.
По словам сотрудников компании, FDA указало Neuralink на несколько проблем, которые необходимо решить, прежде чем санкционировать испытания на людях. В частности, речь шла о литиевой батарее устройства, о возможности миграции проводов имплантата внутри мозга и о безопасном извлечении имплантата без повреждения ткани мозга.
В течение многих лет Маск публично описывал амбициозный план Neuralink. В конце прошлого года он попал в заголовки газет, когда сказал, что уже настолько уверен в безопасности устройства, что готов имплантировать его своим детям.
- Миллиардер Илон Маск работает над запуском стартапа по искусственному интеллекту, который будет конкурировать с производителем ChatGPT OpenAI.
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