Илона Маска обвинили в нарушении условий соглашения о покупке Twitter
Юристы компании Twitter обвинили миллиардера Илона Маска в нарушении соглашения о покупке социальной сети
Об этом Маск сообщил в twitter .
По словам американского миллиардера, его обвинили в разглашении конфиденциальной информации после того, как он заявил о планах проверить долю фейковых аккаунтов в соцсети.
"Только что позвонили с юридической службы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, и сообщили, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100! Это действительно произошло", - написал Маск.
- 25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд.
- 14 мая Илон Маск решил приостановить соглашение по покупке социальной сети из-за проверки количества фейковых аккаунтов.
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