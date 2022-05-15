Илона Маска обвинили в нарушении условий соглашения о покупке Twitter

Об этом Маск сообщил в twitter .

По словам американского миллиардера, его обвинили в разглашении конфиденциальной информации после того, как он заявил о планах проверить долю фейковых аккаунтов в соцсети.

"Только что позвонили с юридической службы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, и сообщили, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100! Это действительно произошло", - написал Маск.

25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд.

14 мая Илон Маск решил приостановить соглашение по покупке социальной сети из-за проверки количества фейковых аккаунтов.

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