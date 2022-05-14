Илон Маск заявил, что заключает соглашение по покупке Twitter на паузу и обвалил акции соцсети

Об этом Маск написал в twitter .

По его словам, соглашение временно приостановлено в ожидании подробностей о том, как соцсеть подсчитывает количество фейковых и спамерских аккаунтов. Он хочет убедиться в том, что их количество не превышает 5%.

Позже Маск добавил, что все еще намерен купить Twitter.

Сразу после первого заявления Маска акции Twitter обрушились на 25%. Второй твит привел к росту цены, а падение в итоге составило 9,7%.

25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $46 млрд.

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