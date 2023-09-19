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Илон Маск заявил, что вскоре Twitter может стать платным

19 сентября, 2023 вторник
10:25
Технологии

Илон Маск заявил, что всем пользователям X, вероятно, придется платить за доступ к платформе, но он настаивает на том, что заставить людей платить за услугу направлено только на борьбу с ботами

Об этом сообщает BBC .

Илон Маск заявил, что всем пользователям X, ранее называвшейся Twitter, возможно, придется платить за доступ к платформе.

В разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Илон Маск заявил, что платежная система – это единственный способ противостоять ботам.

"Мы переходим к небольшому ежемесячному платежу за использование системы", - сказал босс Tesla и SpaceX.

Непонятно, был ли это просто неофициальный комментарий, или сигнал о более жестких планах, которые еще предстоят объявить.

Господин Маск уже давно заявлял, что его решением для избавления от ботов и фейковых аккаунтов на платформе социальных сетей является введение платы за верификацию.

С тех пор, как в прошлом году Маск возглавил Twitter, он пытался поощрить пользователей платить за расширенный сервис, который теперь называется X Premium.

Это было сделано путем предоставления платным подписчикам больше возможностей, таких как более длинные посты и большая видимость на платформе.

Однако пользователи все еще могут использовать X бесплатно.

Несмотря на очевидный финансовый интерес компании в том, чтобы взимать плату с пользователей, Маск настаивает на том, что заставить людей платить за услугу направлено на борьбу с ботами.

"Создание бота стоит копейки", – сказал он. "Но если кому-то даже придется заплатить несколько долларов или что-нибудь незначительное, то фактическая цена для ботов будет очень высокой".

В настоящее время X Premium стоит 8 долларов в месяц в США. Цена разнится в зависимости от того, в какой стране находится пользователь.

Маск заявил, что сейчас он рассматривает более дешевые варианты для пользователей.

"На самом деле мы собираемся предложить более низкий тариф. Мы просто хотим, чтобы это была небольшая сумма денег", – сказал он.

"Это долгая дискуссия, но, на мой взгляд, это фактически единственная защита от огромных армий ботов", - добавил Маск.

Однако существует риск того, что, закрыв X посредством платных сервисов, он может потерять значительную часть своих пользователей. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходов от рекламы, которые составляют подавляющую часть дохода компании.

  • Соцсеть X Илона Маска, ранее известная как Twitter, теперь разворачивает функцию для платных пользователей, чтобы позволить им скрывать свои брани.

Мир
Илон Маск
США
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