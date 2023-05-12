Илон Маск заявил, что уходит с должности гендиректора Twitter

Об этом Маск написал в твиттере.

По словам бизнесмена, новый гендиректор начнет работу в Twitter примерно через 6 недель!

"Моя роль сменится должностью исполнительного председателя и технического директора, надзора за продуктом, программным обеспечением и системными операторами", - пишет Илон Маск.