Илон Маск заявил, что уходит с должности гендиректора Twitter
Американский бизнесмен Илон Маск признался, что уходит с должности генерального директора компании Twitter
Об этом Маск написал в твиттере.
По словам бизнесмена, новый гендиректор начнет работу в Twitter примерно через 6 недель!
"Моя роль сменится должностью исполнительного председателя и технического директора, надзора за продуктом, программным обеспечением и системными операторами", - пишет Илон Маск.
- 10 мая Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки.
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