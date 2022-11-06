Илон Маск запустил в twitter платную подписку за верификацию аккаунтов
Социальная сеть twitter ввела премиальную подписку за $8 долларов, необходимую для получения синей галочки и верификации аккаунта
Об этом сообщает DW .
Компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, с 5 ноября начала вводить опцию премиальной подписки Twitter Blue стоимостью $7,99 в месяц. Сначала она будет доступна только пользователям iPhone.
Эта подписка тестировалась с 2021 года и недавно стоила $4,99 в месяц. Она предоставляет доступ к персонификации аккаунта, позволяет использовать закладки, отменять уже опубликованные твиты и видеть меньше рекламы.
Верифицированные аккаунты в Twitter получают синюю галочку. Она позволяет убедиться, что автор сообщений – тот, за кого он себя выдает. До сих пор доступ к этой функции политики, известные журналисты, общественные деятели и организации получали бесплатно.
По словам директора по развитию продукта компании Twitter Истер Кроуфорд, новая версия подписки Twitter Blue пока не активна, однако обновления уже предлагаются.
"Мы сначала тестируем изменения, а не запускаем их в режиме реального времени", – пояснила Кроуфорд.
- Напомним, 27 октября стало известно, что Илон Маск завершил процедуру покупки Twitter. 1 ноября миллиардер распустил совет директоров Twitter и укрепил контроль над компанией
- 31 октября сообщалось, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации.
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